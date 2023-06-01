https://sputniknews.com.tr/20230601/rusyanin-belgorod-sehrinde-patlama-meydana-geldi-1071898731.html

Rusya’nın Belgorod şehrinde patlama meydana geldi

Rusya’nın Belgorod şehrinde patlama meydana geldi

Belgorod Valisi Gladkov, Belgorod şehrinde insansız hava aracının yolun üzerine düşmesi sonucu meydana gelen patlamada iki kişinin yaralandığını belirtti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T19:05+0300

2023-06-01T19:05+0300

2023-06-01T19:05+0300

ukrayna krizi

belgorod

patlama

rusya

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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ön belirlemelere göre, insansız hava aracı yolun üzerine düştü. İki yaralı var” diye yazdı.Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığını, diğerine olay yerinde tıbbi yardımın sağlandığını belirten Gladkov, bir aracın zarar gördüğünü bildirdi.Olay yerinde acil müdahale ve soruşturma ekipleri çalışıyor.Belgorod Belediye Başkanı Valentin Demidov, insansız hava aracının havada patladığını, parçalarının yere düştüğünü belirtti. Olay yerinde patlayıcı tespit edilmediğini dile getiren Demidov, yetkililerin çevredeki evleri incelediğini, çalışmalar bittikten sonra yolun tekrar trafiğe açılacağını anlattı.

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belgorod, patlama, rusya