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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/rusyanin-belgorod-sehrinde-patlama-meydana-geldi-1071898731.html
Rusya’nın Belgorod şehrinde patlama meydana geldi
Rusya’nın Belgorod şehrinde patlama meydana geldi
Belgorod Valisi Gladkov, Belgorod şehrinde insansız hava aracının yolun üzerine düşmesi sonucu meydana gelen patlamada iki kişinin yaralandığını belirtti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T19:05+0300
2023-06-01T19:05+0300
ukrayna krizi
belgorod
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rusya
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ön belirlemelere göre, insansız hava aracı yolun üzerine düştü. İki yaralı var” diye yazdı.Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığını, diğerine olay yerinde tıbbi yardımın sağlandığını belirten Gladkov, bir aracın zarar gördüğünü bildirdi.Olay yerinde acil müdahale ve soruşturma ekipleri çalışıyor.Belgorod Belediye Başkanı Valentin Demidov, insansız hava aracının havada patladığını, parçalarının yere düştüğünü belirtti. Olay yerinde patlayıcı tespit edilmediğini dile getiren Demidov, yetkililerin çevredeki evleri incelediğini, çalışmalar bittikten sonra yolun tekrar trafiğe açılacağını anlattı.
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belgorod, patlama, rusya
belgorod, patlama, rusya

Rusya’nın Belgorod şehrinde patlama meydana geldi

19:05 01.06.2023
© AABelgorod
Belgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Belgorod Valisi Gladkov, Belgorod şehrinde insansız hava aracının yolun üzerine düşmesi sonucu meydana gelen patlamada iki kişinin yaralandığını belirtti.
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ön belirlemelere göre, insansız hava aracı yolun üzerine düştü. İki yaralı var” diye yazdı.
Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığını, diğerine olay yerinde tıbbi yardımın sağlandığını belirten Gladkov, bir aracın zarar gördüğünü bildirdi.
Olay yerinde acil müdahale ve soruşturma ekipleri çalışıyor.
Belgorod Belediye Başkanı Valentin Demidov, insansız hava aracının havada patladığını, parçalarının yere düştüğünü belirtti. Olay yerinde patlayıcı tespit edilmediğini dile getiren Demidov, yetkililerin çevredeki evleri incelediğini, çalışmalar bittikten sonra yolun tekrar trafiğe açılacağını anlattı.
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