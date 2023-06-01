https://sputniknews.com.tr/20230601/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-guclerinin-sinir-bolgesi-belgoroda-sizma-girisimlerini-engelledik-1071881794.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçlerinin sınır bölgesi Belgorod'a sızma girişimlerini engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçlerinin sınır bölgesi Belgorod'a sızma girişimlerini engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin Rus sınır bölgesi Belgorod’a sızma girişimini engellediklerini belirtti. Ukrayna güçlerinin büyük... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T13:42+0300

2023-06-01T13:42+0300

2023-06-01T13:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

belgorod

saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin, Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 03.00’te Belgorod bölgesinde yer alan Novaya Tavoljanka yerleşim yeri ile Şebekino kentindeki kontrol noktası üstünden sızma girişimlerinin engellendiğini belirtti.Kiev’in söz konusu sızma girişimini tanklarla güçlendirilmiş iki motorize birlik ile gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.Ukrayna güçlerinin sınırın Rusya tarafına sızmak adına üç saldırı gerçekleştirdiklerini belirten Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, söz konusu saldırıların hava güçlerinin yardımıyla bastırıldığını söyledi. Rus savunma yetkilileri, “Kiev rejiminin terörist grupları büyük kayıplar verdi ve geri püskürtüldüler" dedi.Ukrayna güçlerinin dün geceden beri Belgorod’daki Şebekino kentine yoğun bombardımanlar düzenlediği biliniyor.Bazı Telegram kanallarında Kiev birliklerinin, sınırdan sadece dört kilometre uzaklıkta yer alan Şebekino’ya sızdıklarına dair bilgiler yer almıştı, ancak söz konusu iddialar yerel yöneticiler tarafından yaralandı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sınırın Ukrayna tarafından düzenlenen bombardımanlar yüzünden kimsenin hayatını kaybetmediğini ancak son verilere göre sekiz kişinin yaralandığını kaydetti.

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