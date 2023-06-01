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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-guclerinin-sinir-bolgesi-belgoroda-sizma-girisimlerini-engelledik-1071881794.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçlerinin sınır bölgesi Belgorod'a sızma girişimlerini engelledik
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçlerinin sınır bölgesi Belgorod'a sızma girişimlerini engelledik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin Rus sınır bölgesi Belgorod’a sızma girişimini engellediklerini belirtti. Ukrayna güçlerinin büyük... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T13:42+0300
2023-06-01T13:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin, Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 03.00’te Belgorod bölgesinde yer alan Novaya Tavoljanka yerleşim yeri ile Şebekino kentindeki kontrol noktası üstünden sızma girişimlerinin engellendiğini belirtti.Kiev’in söz konusu sızma girişimini tanklarla güçlendirilmiş iki motorize birlik ile gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.Ukrayna güçlerinin sınırın Rusya tarafına sızmak adına üç saldırı gerçekleştirdiklerini belirten Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, söz konusu saldırıların hava güçlerinin yardımıyla bastırıldığını söyledi. Rus savunma yetkilileri, “Kiev rejiminin terörist grupları büyük kayıplar verdi ve geri püskürtüldüler" dedi.Ukrayna güçlerinin dün geceden beri Belgorod’daki Şebekino kentine yoğun bombardımanlar düzenlediği biliniyor.Bazı Telegram kanallarında Kiev birliklerinin, sınırdan sadece dört kilometre uzaklıkta yer alan Şebekino’ya sızdıklarına dair bilgiler yer almıştı, ancak söz konusu iddialar yerel yöneticiler tarafından yaralandı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sınırın Ukrayna tarafından düzenlenen bombardımanlar yüzünden kimsenin hayatını kaybetmediğini ancak son verilere göre sekiz kişinin yaralandığını kaydetti.
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ukrayna, rusya, belgorod, saldırı
ukrayna, rusya, belgorod, saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçlerinin sınır bölgesi Belgorod'a sızma girişimlerini engelledik

13:42 01.06.2023 (güncellendi: 13:49 01.06.2023)
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Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin Rus sınır bölgesi Belgorod’a sızma girişimini engellediklerini belirtti. Ukrayna güçlerinin büyük kayıplar vererek geri püskürtüldüğü kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin, Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 03.00’te Belgorod bölgesinde yer alan Novaya Tavoljanka yerleşim yeri ile Şebekino kentindeki kontrol noktası üstünden sızma girişimlerinin engellendiğini belirtti.
Kiev’in söz konusu sızma girişimini tanklarla güçlendirilmiş iki motorize birlik ile gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.
Ukrayna güçlerinin sınırın Rusya tarafına sızmak adına üç saldırı gerçekleştirdiklerini belirten Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, söz konusu saldırıların hava güçlerinin yardımıyla bastırıldığını söyledi. Rus savunma yetkilileri, “Kiev rejiminin terörist grupları büyük kayıplar verdi ve geri püskürtüldüler" dedi.
Ukrayna güçlerinin dün geceden beri Belgorod’daki Şebekino kentine yoğun bombardımanlar düzenlediği biliniyor.
Bazı Telegram kanallarında Kiev birliklerinin, sınırdan sadece dört kilometre uzaklıkta yer alan Şebekino’ya sızdıklarına dair bilgiler yer almıştı, ancak söz konusu iddialar yerel yöneticiler tarafından yaralandı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sınırın Ukrayna tarafından düzenlenen bombardımanlar yüzünden kimsenin hayatını kaybetmediğini ancak son verilere göre sekiz kişinin yaralandığını kaydetti.
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