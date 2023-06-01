https://sputniknews.com.tr/20230601/rusya-parlamentosundan-erdoganin-secim-zaferine-iliskin-degerlendirme--1071884615.html

Rusya parlamentosundan Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin değerlendirme

Rusya parlamentosundan Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin değerlendirme

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyelerinden Senatör Karasin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin Rusya için olumlu bir haber... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T14:48+0300

2023-06-01T14:48+0300

2023-06-01T14:49+0300

2023 türkiye seçimleri

rusya

parlamento

recep tayyip erdoğan

seçim

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Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanmasının Moskova için pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.Telegram kanalından konuya ilişkin değerlendirme paylaşan Karasin, “Erdoğan'ın yeniden seçilmesi şüphesiz Rusya için olumlu bir haber. Bilindiği üzere politikada idealleştirme olmamalı, ancak ülkelerimizin liderleri arasındaki karşılıklı saygı ve ekonomide halihazırda uygulanmakta olan büyük ölçekli projeler pek çok şeyi ifade ediyor” ifadelerini kullandı.Rus senatör liderler arasındaki bu etkileşimin ‘bölgesel ve küresel meselelere yaklaşım açısından önemli’ olduğunu sözlerine ekledi.

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