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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/rusya-parlamentosundan-erdoganin-secim-zaferine-iliskin-degerlendirme--1071884615.html
Rusya parlamentosundan Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin değerlendirme
Rusya parlamentosundan Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin değerlendirme
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyelerinden Senatör Karasin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin Rusya için olumlu bir haber... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T14:48+0300
2023-06-01T14:49+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
parlamento
recep tayyip erdoğan
seçim
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Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanmasının Moskova için pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.Telegram kanalından konuya ilişkin değerlendirme paylaşan Karasin, “Erdoğan'ın yeniden seçilmesi şüphesiz Rusya için olumlu bir haber. Bilindiği üzere politikada idealleştirme olmamalı, ancak ülkelerimizin liderleri arasındaki karşılıklı saygı ve ekonomide halihazırda uygulanmakta olan büyük ölçekli projeler pek çok şeyi ifade ediyor” ifadelerini kullandı.Rus senatör liderler arasındaki bu etkileşimin ‘bölgesel ve küresel meselelere yaklaşım açısından önemli’ olduğunu sözlerine ekledi.
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rusya, parlamento, recep tayyip erdoğan, seçim

Rusya parlamentosundan Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin değerlendirme

14:48 01.06.2023 (güncellendi: 14:49 01.06.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyelerinden Senatör Karasin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin Rusya için olumlu bir haber olduğunu belirtti.
Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanmasının Moskova için pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
Telegram kanalından konuya ilişkin değerlendirme paylaşan Karasin, “Erdoğan'ın yeniden seçilmesi şüphesiz Rusya için olumlu bir haber. Bilindiği üzere politikada idealleştirme olmamalı, ancak ülkelerimizin liderleri arasındaki karşılıklı saygı ve ekonomide halihazırda uygulanmakta olan büyük ölçekli projeler pek çok şeyi ifade ediyor” ifadelerini kullandı.
Rus senatör liderler arasındaki bu etkileşimin ‘bölgesel ve küresel meselelere yaklaşım açısından önemli’ olduğunu sözlerine ekledi.
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