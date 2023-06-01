https://sputniknews.com.tr/20230601/rusya-federal-gumruk-servisi-polonyanin-sinirini-rus-tasitlarina-kapatmasi-siyasi-psikoz-1071903817.html

Rusya Federal Gümrük Servisi: Polonya'nın sınırını Rus taşıtlarına kapatması 'siyasi psikoz'

Rusya Federal Gümrük Servisi: Polonya'nın sınırını Rus taşıtlarına kapatması 'siyasi psikoz'

Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davıdov, Varşova'nın Polonya-Belarus sınırını Rusya'dan giden yüksek tonajlı araçlara kapatmasını 'siyasi... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T21:46+0300

2023-06-01T21:46+0300

2023-06-01T21:46+0300

ukrayna krizi

rusya

polonya

araç

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Varşova'nın kararını değerlendiren Davıdov, Polonya hükümetinin aldığı bu tür kararların hukuka aykırı Rusya karşıtı yaptırımların bir unsuru olduğunu belirtti.Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinin bu tür adımlarla kendi ayaklarına sıktıklarının altını çizen Davıdov, "Yaptırımlardan ve 'Rusya'yı ekonomik olarak boğma' girişiminden önce Rusya'nın dış ticaretinde AB ülkelerinin payı en iyi yıllarda yüzde 50'yi aşarken, şimdi bu pay hızla düşüyor, yüzde 30'lara yaklaşıyor ve trend haline geliyor" dedi."Ancak değerli alanlar boş kalmıyor. Avrupa ülkelerinin yerini hızlı Güneydoğu Asya, Basra Körfezi ülkeleri ve Rusya'yla işbirliğine hazır ülkeler alıyor" diye devam eden Davıdov, Avrupalıların kendi halklarına ve nakliyecilerine darbe vurduğunun altını çizdi.Davıdov, "Rusya'yı bypass etmenin Polonya'yı bypass etmekten çok daha zor olduğunu bilmiyorum. Varşova'nın adımı, Avrupa ekonomisinin zararına olan bir siyasi psikoz" ifadelerini kullandı.Polonya, Rusya ve Belarus'ta tescil edilmiş yüksek tonajlı araçların Polonya-Belarus sınırından girmelerine 1 Haziran'dan itibaren yasak getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230531/polonya-cumhurbaskani-duda-putin-tek-bir-savas-bile-kaybetmedi-1071851095.html

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