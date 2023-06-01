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https://sputniknews.com.tr/20230601/ridvan-dilmen-acikladi-tff-baskanligina-aday-olacak-mi-1071892919.html
Rıdvan Dilmen açıkladı: TFF başkanlığına aday olacak mı?
Rıdvan Dilmen açıkladı: TFF başkanlığına aday olacak mı?
Rıdvan Dilmen, hakkında son dönemde çıkan TFF Başkanlığı ve yöneticiliği haberlerinin gerçek dışı olduğunu söyledi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T16:39+0300
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spor
rıdvan dilmen
türkiye futbol federasyonu (tff)
aday
başkan
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Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı iddialarına yanıt verdi.'Ben futbolu çocukluğumdan beri oyun olarak gördüm'Dilmen, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Merhaba arkadaşlar sezon hemen hemen bitti. Ben de sezonu kapadım ve tatile çıktım. Dolayısıyla çok önemli bir konu olmazsa yorum yazamayacağım! Bazı yerlerde, bazı şeyler konuşulup yazılıyor! Ben, kendimle ilgili bir gelişme olursa siz değerli takipçilerimle paylaşırım! TFF Başkanlığı veya TFF yöneticiliği gibi söylentiler tamamen spekülasyon ve gerçek dışıdır! Ben, futbolu çocukluğumdan beri oyun olarak gördüm! Rabbim de bana ödül olarak yetenek verdi. Önce sporcu, şimdi de futbol yorumcusu olarak hayatıma şükrederek ve mutlu şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla TFF seçimleriyle uzaktan, yakından bir ilgim yoktur; ilgisi ve beklentisi olanların sorunudur! Ben, Allah nasip ederse sizlerle ekranlarda ve bu sayfamda futbol oyununu konuşmaya devam edeceğim. Tüm futbolseverlere barış içinde günler dilerim. Sağlıklı günler."
https://sputniknews.com.tr/20230529/ahmet-nur-cebi-kafamda-tff-baskani-olmak-gibi-bir-dusuncem-yok-1071745563.html
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rıdvan dilmen, türkiye futbol federasyonu (tff), aday, başkan
rıdvan dilmen, türkiye futbol federasyonu (tff), aday, başkan

Rıdvan Dilmen açıkladı: TFF başkanlığına aday olacak mı?

16:39 01.06.2023 (güncellendi: 16:44 01.06.2023)
© İHARıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İHA
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Rıdvan Dilmen, hakkında son dönemde çıkan TFF Başkanlığı ve yöneticiliği haberlerinin gerçek dışı olduğunu söyledi.
Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı iddialarına yanıt verdi.

'Ben futbolu çocukluğumdan beri oyun olarak gördüm'

Dilmen, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Merhaba arkadaşlar sezon hemen hemen bitti. Ben de sezonu kapadım ve tatile çıktım. Dolayısıyla çok önemli bir konu olmazsa yorum yazamayacağım! Bazı yerlerde, bazı şeyler konuşulup yazılıyor! Ben, kendimle ilgili bir gelişme olursa siz değerli takipçilerimle paylaşırım! TFF Başkanlığı veya TFF yöneticiliği gibi söylentiler tamamen spekülasyon ve gerçek dışıdır! Ben, futbolu çocukluğumdan beri oyun olarak gördüm! Rabbim de bana ödül olarak yetenek verdi. Önce sporcu, şimdi de futbol yorumcusu olarak hayatıma şükrederek ve mutlu şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla TFF seçimleriyle uzaktan, yakından bir ilgim yoktur; ilgisi ve beklentisi olanların sorunudur! Ben, Allah nasip ederse sizlerle ekranlarda ve bu sayfamda futbol oyununu konuşmaya devam edeceğim. Tüm futbolseverlere barış içinde günler dilerim. Sağlıklı günler."
Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
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Ahmet Nur Çebi: Kafamda TFF başkanı olmak gibi bir düşüncem yok
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