https://sputniknews.com.tr/20230601/putin-ukraynada-zafer-rusyanin-olacak-bundan-asla-suphem-yok-1071895609.html

Putin: Ukrayna’da zafer Rusya’nın olacak, bundan asla şüphem yok

Putin: Ukrayna’da zafer Rusya’nın olacak, bundan asla şüphem yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da zaferin Rusya’nın olacağını belirtti. Rusya’nın Ukrayna’da kendi insanlarını ve değerlerini koruduğunu kaydeden... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T17:19+0300

2023-06-01T17:19+0300

2023-06-01T17:21+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

ukrayna

operasyon

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Uluslararası Çocukları Koruma Günü sebebiyle ülkesindeki çok çocuklu ailelerle bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantı sırasında çok çocuklu aileleri temsil eden biri, Ukrayna’da yaşananlara atıfla, “Zaferin her zaman bizimle olacağına inanıyorum. Şüphesiz ki zafer bizimle olacak, başka türlü olamaz. Ülkemizin er geç barışın ve tüm halklar ve tüm devletlerin güvenliğinin garantörü olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.Putin de buna karşılık, “Tamamen öyle ve tamamen dediğiniz gibi olacak. Bundan asla şüphem yok” dedi.Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyon sırasında ‘kendi topraklarını, kendi insanlarını ve kendi değerlerini koruduğunu’ kaydeden Rusya Devlet Başkanı, “Bu nedenle zafer Rusya’nın olacak, burada şüpheye yer yok, burada konuşacak bir şey dahi yok” diye ekledi.

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vladimir putin, rusya, ukrayna, operasyon