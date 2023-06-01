https://sputniknews.com.tr/20230601/onder-aksakaldan-demirtasa-daha-karpuz-kesecektik-1071868175.html
Önder Aksakal'dan Demirtaş'a: 'Daha karpuz kesecektik'
Önder Aksakal'dan Demirtaş'a: 'Daha karpuz kesecektik'
DSP Genel Başkanı Aksakal, aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sosyal medya hesabından seslendi ve "Daha... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T10:05+0300
2023-06-01T10:05+0300
2023-06-01T10:05+0300
politika
önder aksakal
selahattin demirtaş
dsp
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Aksakal açıklamasında "Daha karpuz kesecektik? Hayırdır, heykel işinden vazgeçtin galiba.." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/aktif-siyaseti-birakma-kararini-duyuran-demirtas-istifa-etmedim-1071866041.html
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önder aksakal, selahattin demirtaş, dsp
önder aksakal, selahattin demirtaş, dsp
Önder Aksakal'dan Demirtaş'a: 'Daha karpuz kesecektik'
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DSP Genel Başkanı Aksakal, aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sosyal medya hesabından seslendi ve "Daha karpuz kesecektik" dedi.
Aksakal açıklamasında "Daha karpuz kesecektik? Hayırdır, heykel işinden vazgeçtin galiba.." ifadelerini kullandı.