New York'ta şampiyonluk kutlamaları: Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı

© AAGalatasaray USA derneği tarafından, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'nde kutlama program düzenlendi.
1/5
© AA
Galatasaray USA derneği tarafından, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'nde kutlama program düzenlendi.
© AANew York ve civarında yaşayan Galatasaray taraftarları, ellerinde sarı kırmızı bayrakları ile konvoy halinde geldikleri Türkevi binası önünde tezahürat yaparak şampiyonluğun tadını çıkardı.
2/5
© AA
New York ve civarında yaşayan Galatasaray taraftarları, ellerinde sarı kırmızı bayrakları ile konvoy halinde geldikleri Türkevi binası önünde tezahürat yaparak şampiyonluğun tadını çıkardı.
© AATaraftarlar daha sonra Türkevi binasının 16. katına çıkarak, buraya astıkları devasa Galatasaray bayrağını dalgalandırdı.
3/5
© AA
Taraftarlar daha sonra Türkevi binasının 16. katına çıkarak, buraya astıkları devasa Galatasaray bayrağını dalgalandırdı.
© AANew York Başkonsolosu Reyhan Özgür, taraftar derneklerinden gelen talep üzerine şampiyon olan takımların bayraklarının her yıl sembolik olarak Türkevi’nde dalgalandırılmasını bir gelenek haline getirmeyi arzu ettiklerini söyledi.
4/5
© AA
New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, taraftar derneklerinden gelen talep üzerine şampiyon olan takımların bayraklarının her yıl sembolik olarak Türkevi’nde dalgalandırılmasını bir gelenek haline getirmeyi arzu ettiklerini söyledi.
© AAGalatasaray USA derneği Başkanı Tolga Sağıroğlu da, burada yaptığı konuşmada, Galatasaray’ın Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılındaki şampiyonluğunun tüm taraftarlara kutlu olmasını diledi.
5/5
© AA
Galatasaray USA derneği Başkanı Tolga Sağıroğlu da, burada yaptığı konuşmada, Galatasaray’ın Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılındaki şampiyonluğunun tüm taraftarlara kutlu olmasını diledi.