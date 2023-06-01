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New York'ta şampiyonluk kutlamaları: Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı
New York'ta şampiyonluk kutlamaları: Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı
Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu şampiyonluğunu garantilemesi, New York’ta kutlandı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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new york, fotoğraf, galatasaray, bayrak, kutlama, фото
new york, fotoğraf, galatasaray, bayrak, kutlama, фото

New York'ta şampiyonluk kutlamaları: Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı

12:33 01.06.2023
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Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu şampiyonluğunu garantilemesi, New York’ta kutlandı.
© AAGalatasaray USA derneği tarafından, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'nde kutlama program düzenlendi.
New York'ta şampiyonluk kutlamaları: Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Galatasaray USA derneği tarafından, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'nde kutlama program düzenlendi.
© AANew York ve civarında yaşayan Galatasaray taraftarları, ellerinde sarı kırmızı bayrakları ile konvoy halinde geldikleri Türkevi binası önünde tezahürat yaparak şampiyonluğun tadını çıkardı.
New York'ta şampiyonluk kutlamaları: Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
New York ve civarında yaşayan Galatasaray taraftarları, ellerinde sarı kırmızı bayrakları ile konvoy halinde geldikleri Türkevi binası önünde tezahürat yaparak şampiyonluğun tadını çıkardı.
© AATaraftarlar daha sonra Türkevi binasının 16. katına çıkarak, buraya astıkları devasa Galatasaray bayrağını dalgalandırdı.
New York'ta şampiyonluk kutlamaları: Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Taraftarlar daha sonra Türkevi binasının 16. katına çıkarak, buraya astıkları devasa Galatasaray bayrağını dalgalandırdı.
© AANew York Başkonsolosu Reyhan Özgür, taraftar derneklerinden gelen talep üzerine şampiyon olan takımların bayraklarının her yıl sembolik olarak Türkevi’nde dalgalandırılmasını bir gelenek haline getirmeyi arzu ettiklerini söyledi.
New York'ta şampiyonluk kutlamaları: Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, taraftar derneklerinden gelen talep üzerine şampiyon olan takımların bayraklarının her yıl sembolik olarak Türkevi’nde dalgalandırılmasını bir gelenek haline getirmeyi arzu ettiklerini söyledi.
© AAGalatasaray USA derneği Başkanı Tolga Sağıroğlu da, burada yaptığı konuşmada, Galatasaray’ın Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılındaki şampiyonluğunun tüm taraftarlara kutlu olmasını diledi.
New York'ta şampiyonluk kutlamaları: Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Galatasaray USA derneği Başkanı Tolga Sağıroğlu da, burada yaptığı konuşmada, Galatasaray’ın Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılındaki şampiyonluğunun tüm taraftarlara kutlu olmasını diledi.
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