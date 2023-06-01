https://sputniknews.com.tr/20230601/nathan-redmond-turk-halkinin-gucunu-gordunuz-1071893753.html

Nathan Redmond: Türk halkının gücünü gördünüz

Nathan Redmond: Türk halkının gücünü gördünüz

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra tüm Türkiye'nin dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Türk... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T16:48+0300

2023-06-01T16:48+0300

2023-06-01T16:49+0300

spor

süper lig

beşiktaş

nathan redmond

deprem

ingiltere

ingiliz

futbol

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. 'Türkiye'de taarruz eden bir boğa' başlığıyla yayınlanan röportajda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk halkının dayanışmasına vurgu yapan Redmond, şöyle konuştu: Redmond, Türkiye'de bir boğa olduHaberde, 29 yaşındaki futbolcu için, "Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı. Son zamanlarda Beşiktaş'ın Türk taraftarı için parlak bir büyünün tadını çıkardı" ifadeleri kullanıldı.Türkiye'de misafirperverliğin ilk günden itibaren harika olduğu, Fenerbahçe derbisinden sonra arttığını belirten Nathan Redmond, "Takımdaki birçok oyuncu Fenerbahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. İstanbul'un kafe ve restoranlarında insanlar kibarca elimi sıkmak için yemeğimiz bitirene kadar bekler ve 'Kazandığınız için teşekkür ederim' veya 'Bizim için oynadığınız için teşekkür ederiz' derler. Futbolun, bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini anlamamı sağladı. Binlerce kişi meşalelerle, yaklaşık bir saat boyunca şarkı söylüyor. Bu durum çılgınca" diye konuştu.

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süper lig, beşiktaş, nathan redmond, deprem, ingiltere, ingiliz, futbol