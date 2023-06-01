https://sputniknews.com.tr/20230601/nafia-kus-dunya-tekvando-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1071899618.html

Nafia Kuş, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Nafia Kuş, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T19:34+0300

2023-06-01T19:34+0300

2023-06-01T19:34+0300

tekvando

türkiye tekvando federasyonu

azerbaycan

spor

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Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, tatamiye çıktı.Nafia Kuş, birinci turda Yunan Paraskevi Ntemogianni'yi, ikinci turda Avustralyalı Reba Stewart'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Kolombiyalı Gloria Mosquera'yı, yarı finalde de ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden Nafia Kuş, finale kaldı.Finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı eleyen Nafia Kuş, altın madalyakazandı.

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tekvando, türkiye tekvando federasyonu, azerbaycan