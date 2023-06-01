https://sputniknews.com.tr/20230601/nafia-kus-dunya-tekvando-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1071899618.html
Nafia Kuş, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Nafia Kuş, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T19:34+0300
2023-06-01T19:34+0300
2023-06-01T19:34+0300
tekvando
türkiye tekvando federasyonu
azerbaycan
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071899674_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50f406959a57db54566af0ab713884f0.jpg
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, tatamiye çıktı.Nafia Kuş, birinci turda Yunan Paraskevi Ntemogianni'yi, ikinci turda Avustralyalı Reba Stewart'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Kolombiyalı Gloria Mosquera'yı, yarı finalde de ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden Nafia Kuş, finale kaldı.Finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı eleyen Nafia Kuş, altın madalyakazandı.
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071899674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86d3566977cdf3d8fc4a06104f4a68a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekvando, türkiye tekvando federasyonu, azerbaycan
tekvando, türkiye tekvando federasyonu, azerbaycan
Nafia Kuş, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Abone ol
Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, tatamiye çıktı.
Nafia Kuş, birinci turda Yunan Paraskevi Ntemogianni'yi, ikinci turda Avustralyalı Reba Stewart'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Kolombiyalı Gloria Mosquera'yı, yarı finalde de ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden Nafia Kuş, finale kaldı.
Finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı eleyen Nafia Kuş, altın madalyakazandı.