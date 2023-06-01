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https://sputniknews.com.tr/20230601/muskin-turkiye-adimlarini-elestiren-abdli-vekil-2024teki-baskanlik-secimleri-icin-endiseliyim-1071897227.html
Musk'ın Türkiye adımlarını eleştiren ABD'li vekil: 2024'teki başkanlık seçimleri için endişeliyim
Musk'ın Türkiye adımlarını eleştiren ABD'li vekil: 2024'teki başkanlık seçimleri için endişeliyim
Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın Türkiye'deki seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine bazı muhalif hesapları engellediğini öne... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T17:50+0300
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politika
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recep tayyip erdoğan
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Musk'ın Türkiye'deki seçimlerde 'kendini tartıya çıkarması' nedeniyle gelecek yıl ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için endişeli olduğunu belirten Ocasio-Cortez, "Musk kendisini 'ifade özgürlüğü mutlakçısı' olarak tanımladı ancak Twitter bu ayın başlarında Erdoğan'ın talebi üzerine bir dizi muhalif hesabı engelledi" ifadelerini kullandı.'Musk'ın bir parodi hesabın Ocasio-Cortez'a ait olduğu yönünde suçlamalarda bulunmasını' ve 'Ocasio-Cortez'in ağzından yanlış siyasi demeçler yayınlanmasını' da eleştiren Demokrat temsilci, "Şu anda bu insanların çoğu test balonları gönderiyor - Trump'ın DeSantis videosunda yapay zekayı kullanması, Musk'ın seçimler için Türkiye'de sansür uygulaması. Hepsi emsal teşkil ediyor ve 2024 seçimleri öncesinde nabız yoklaması yapılıyor. Bu, daha da kötüye gidecek" diye ekledi.Ocasio-Cortez'in Musk'a yönelik eleştiri açıklamasını Twitter'a rakip olarak ortaya çıkan yeni platform BlueSky'dan yapması dikkat çekti.13 Mayıs'ta Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirmişti.Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada Türkiye'de bazı içeriklere erişimin, mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla engellendiği vurgulanmıştı.
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Musk'ın Türkiye adımlarını eleştiren ABD'li vekil: 2024'teki başkanlık seçimleri için endişeliyim

17:50 01.06.2023
© AP Photo / Alastair GrantAlexandria Ocasio-Cortez
Alexandria Ocasio-Cortez - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Alastair Grant
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Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın Türkiye'deki seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine bazı muhalif hesapları engellediğini öne süren ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Musk'ın ABD'deki 2024 seçimleri için nabız yoklamış olabileceğini belirtti.
Musk'ın Türkiye'deki seçimlerde 'kendini tartıya çıkarması' nedeniyle gelecek yıl ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için endişeli olduğunu belirten Ocasio-Cortez, "Musk kendisini 'ifade özgürlüğü mutlakçısı' olarak tanımladı ancak Twitter bu ayın başlarında Erdoğan'ın talebi üzerine bir dizi muhalif hesabı engelledi" ifadelerini kullandı.

'Musk'ın bir parodi hesabın Ocasio-Cortez'a ait olduğu yönünde suçlamalarda bulunmasını' ve 'Ocasio-Cortez'in ağzından yanlış siyasi demeçler yayınlanmasını' da eleştiren Demokrat temsilci, "Şu anda bu insanların çoğu test balonları gönderiyor - Trump'ın DeSantis videosunda yapay zekayı kullanması, Musk'ın seçimler için Türkiye'de sansür uygulaması. Hepsi emsal teşkil ediyor ve 2024 seçimleri öncesinde nabız yoklaması yapılıyor. Bu, daha da kötüye gidecek" diye ekledi.
Ocasio-Cortez'in Musk'a yönelik eleştiri açıklamasını Twitter'a rakip olarak ortaya çıkan yeni platform BlueSky'dan yapması dikkat çekti.
13 Mayıs'ta Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirmişti.

Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada Türkiye'de bazı içeriklere erişimin, mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla engellendiği vurgulanmıştı.
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