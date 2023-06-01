https://sputniknews.com.tr/20230601/muskin-turkiye-adimlarini-elestiren-abdli-vekil-2024teki-baskanlik-secimleri-icin-endiseliyim-1071897227.html

Musk'ın Türkiye adımlarını eleştiren ABD'li vekil: 2024'teki başkanlık seçimleri için endişeliyim

Musk'ın Türkiye adımlarını eleştiren ABD'li vekil: 2024'teki başkanlık seçimleri için endişeliyim

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın Türkiye'deki seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine bazı muhalif hesapları engellediğini öne... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T17:50+0300

2023-06-01T17:50+0300

2023-06-01T17:50+0300

politika

türkiye

elon musk

recep tayyip erdoğan

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Musk'ın Türkiye'deki seçimlerde 'kendini tartıya çıkarması' nedeniyle gelecek yıl ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için endişeli olduğunu belirten Ocasio-Cortez, "Musk kendisini 'ifade özgürlüğü mutlakçısı' olarak tanımladı ancak Twitter bu ayın başlarında Erdoğan'ın talebi üzerine bir dizi muhalif hesabı engelledi" ifadelerini kullandı.'Musk'ın bir parodi hesabın Ocasio-Cortez'a ait olduğu yönünde suçlamalarda bulunmasını' ve 'Ocasio-Cortez'in ağzından yanlış siyasi demeçler yayınlanmasını' da eleştiren Demokrat temsilci, "Şu anda bu insanların çoğu test balonları gönderiyor - Trump'ın DeSantis videosunda yapay zekayı kullanması, Musk'ın seçimler için Türkiye'de sansür uygulaması. Hepsi emsal teşkil ediyor ve 2024 seçimleri öncesinde nabız yoklaması yapılıyor. Bu, daha da kötüye gidecek" diye ekledi.Ocasio-Cortez'in Musk'a yönelik eleştiri açıklamasını Twitter'a rakip olarak ortaya çıkan yeni platform BlueSky'dan yapması dikkat çekti.13 Mayıs'ta Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirmişti.Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada Türkiye'de bazı içeriklere erişimin, mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla engellendiği vurgulanmıştı.

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türkiye, elon musk, recep tayyip erdoğan, abd, twitter