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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/mhpli-yildiz-kilicdaroglunun-dokunulmazligi-sona-erdi-hakkinda-kamu-davasi-acilabilir-1071859832.html
MHP'li Yıldız: Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı sona erdi, hakkında kamu davası açılabilir
MHP'li Yıldız: Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı sona erdi, hakkında kamu davası açılabilir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cumhuriyet başsavcılıklarının CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş 28 fezlekenin iddianameye dönüştürülerek... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T00:01+0300
2023-06-01T00:01+0300
2023 türkiye seçimleri
feti yıldız
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu hatırlatarak, bunların iddianameye dönüştürülerek kamu davası açılması için başsavcılıklara seslendi.Twitter üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:"Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.
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feti yıldız, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
feti yıldız, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

MHP'li Yıldız: Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı sona erdi, hakkında kamu davası açılabilir

00:01 01.06.2023
© AAFeti Yıldız
Feti Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cumhuriyet başsavcılıklarının CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş 28 fezlekenin iddianameye dönüştürülerek kamu davası açabileceğini söyledi.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu hatırlatarak, bunların iddianameye dönüştürülerek kamu davası açılması için başsavcılıklara seslendi.
Twitter üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.
Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.
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