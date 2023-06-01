MHP'li Yıldız: Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı sona erdi, hakkında kamu davası açılabilir
© AAFeti Yıldız
© AA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cumhuriyet başsavcılıklarının CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş 28 fezlekenin iddianameye dönüştürülerek kamu davası açabileceğini söyledi.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu hatırlatarak, bunların iddianameye dönüştürülerek kamu davası açılması için başsavcılıklara seslendi.
Twitter üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.
1-Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek.CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi.— Feti Yıldız (@YildizFeti) May 31, 2023
Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.
Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.
2-Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret,tehdit,iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine,görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış …— Feti Yıldız (@YildizFeti) May 31, 2023
3- 28 adet Fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.— Feti Yıldız (@YildizFeti) May 31, 2023