https://sputniknews.com.tr/20230601/mhpli-yildiz-kilicdaroglunun-dokunulmazligi-sona-erdi-hakkinda-kamu-davasi-acilabilir-1071859832.html

MHP'li Yıldız: Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı sona erdi, hakkında kamu davası açılabilir

MHP'li Yıldız: Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı sona erdi, hakkında kamu davası açılabilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cumhuriyet başsavcılıklarının CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş 28 fezlekenin iddianameye dönüştürülerek... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T00:01+0300

2023-06-01T00:01+0300

2023-06-01T00:01+0300

2023 türkiye seçimleri

feti yıldız

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/09/1042999515_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_008cca77d020cd4c78953f593b499cf8.jpg

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu hatırlatarak, bunların iddianameye dönüştürülerek kamu davası açılması için başsavcılıklara seslendi.Twitter üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:"Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

feti yıldız, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)