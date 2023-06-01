Medvedev: Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları askeri eylem değil, terör saldırısıdır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Sağlığa Evet Derneği: Sadece sigara dumanından yılda 1.5 milyon insan ölüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP kongresinin etkileri ne olur?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda sezonun bitimine doğru transfer çalışmaları hareketlendi
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İstanbul
18:34
87 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230601/medvedev-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-askeri-eylem-degil-teror-saldirisidir-1071901602.html
Medvedev: Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları askeri eylem değil, terör saldırısıdır
Medvedev: Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları askeri eylem değil, terör saldırısıdır
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarının askeri eylem değil, terör saldırısı olduğunu... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T21:00+0300
2023-06-01T21:00+0300
dünya
ukrayna
dmitriy medvedev
rusya
volgograd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070155958_0:110:2805:1688_1920x0_80_0_0_9d8bf065a72ad00774314576ccd6a866.jpg
Ukrayna sınırı yakınındaki Volgograd Bölgesi'nde bulunan Prudboy askeri eğitim merkezini ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kiev'in son dönemde sıklaştırdığı Rusya'ya yönelik saldırılarını eleştirdi.Kiev rejiminin saldırılarının askeri eylem değil, terör saldırısı olduğunu kaydeden Medvedev, "Bu, savaş kurallarına uymuyor. Böyle bir saldırının amacı ne olabilir? Sivil halka zarar vermek. Bunun tek nedeni, kullanılan bu imha araçlarının, insansız hava araçlarının askeri tesislere ve devlet tesislerine zarar veremeyecek kapasitede olması. Demek ki, basit bir amacı var, sivil nüfusa zarar vermek, hasar oluşturmak. Bu bir terör eylemidir" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın bir terörist gibi davrandığının altını çizen Medvedev, hiçbir ülkenin teröristlerle anlaşma yapmadığını, teröristlerin imha edilmesi gerektiğini vurguladı.Rus yetkili, "İmha edilmeleri gerekiyor. Üstelik sadece kişi bazında değil. Ukrayna'da ortaya çıkan bu 'arı kovanı', bu rejim tümüyle yok edilmelidir. Aksi takdirde sürekli bir tehdit teşkil edecek ve bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz harekata benzer bir harekatın sürekli yürütülmesi gerekecek" uyarısında bulundu.
ukrayna
rusya
volgograd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070155958_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_7ba54f95f8d5252ed872ec98e64b46ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, dmitriy medvedev, rusya, volgograd
ukrayna, dmitriy medvedev, rusya, volgograd

Medvedev: Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları askeri eylem değil, terör saldırısıdır

21:00 01.06.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarının askeri eylem değil, terör saldırısı olduğunu vurguladı.
Ukrayna sınırı yakınındaki Volgograd Bölgesi'nde bulunan Prudboy askeri eğitim merkezini ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kiev'in son dönemde sıklaştırdığı Rusya'ya yönelik saldırılarını eleştirdi.

Kiev rejiminin saldırılarının askeri eylem değil, terör saldırısı olduğunu kaydeden Medvedev, "Bu, savaş kurallarına uymuyor. Böyle bir saldırının amacı ne olabilir? Sivil halka zarar vermek. Bunun tek nedeni, kullanılan bu imha araçlarının, insansız hava araçlarının askeri tesislere ve devlet tesislerine zarar veremeyecek kapasitede olması. Demek ki, basit bir amacı var, sivil nüfusa zarar vermek, hasar oluşturmak. Bu bir terör eylemidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın bir terörist gibi davrandığının altını çizen Medvedev, hiçbir ülkenin teröristlerle anlaşma yapmadığını, teröristlerin imha edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rus yetkili, "İmha edilmeleri gerekiyor. Üstelik sadece kişi bazında değil. Ukrayna'da ortaya çıkan bu 'arı kovanı', bu rejim tümüyle yok edilmelidir. Aksi takdirde sürekli bir tehdit teşkil edecek ve bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz harekata benzer bir harekatın sürekli yürütülmesi gerekecek" uyarısında bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала