Medvedev: Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları askeri eylem değil, terör saldırısıdır
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarının askeri eylem değil, terör saldırısı olduğunu vurguladı.
Ukrayna sınırı yakınındaki Volgograd Bölgesi'nde bulunan Prudboy askeri eğitim merkezini ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kiev'in son dönemde sıklaştırdığı Rusya'ya yönelik saldırılarını eleştirdi.
Kiev rejiminin saldırılarının askeri eylem değil, terör saldırısı olduğunu kaydeden Medvedev, "Bu, savaş kurallarına uymuyor. Böyle bir saldırının amacı ne olabilir? Sivil halka zarar vermek. Bunun tek nedeni, kullanılan bu imha araçlarının, insansız hava araçlarının askeri tesislere ve devlet tesislerine zarar veremeyecek kapasitede olması. Demek ki, basit bir amacı var, sivil nüfusa zarar vermek, hasar oluşturmak. Bu bir terör eylemidir" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın bir terörist gibi davrandığının altını çizen Medvedev, hiçbir ülkenin teröristlerle anlaşma yapmadığını, teröristlerin imha edilmesi gerektiğini vurguladı.
Rus yetkili, "İmha edilmeleri gerekiyor. Üstelik sadece kişi bazında değil. Ukrayna'da ortaya çıkan bu 'arı kovanı', bu rejim tümüyle yok edilmelidir. Aksi takdirde sürekli bir tehdit teşkil edecek ve bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz harekata benzer bir harekatın sürekli yürütülmesi gerekecek" uyarısında bulundu.
Kiev rejiminin saldırılarının askeri eylem değil, terör saldırısı olduğunu kaydeden Medvedev, "Bu, savaş kurallarına uymuyor. Böyle bir saldırının amacı ne olabilir? Sivil halka zarar vermek. Bunun tek nedeni, kullanılan bu imha araçlarının, insansız hava araçlarının askeri tesislere ve devlet tesislerine zarar veremeyecek kapasitede olması. Demek ki, basit bir amacı var, sivil nüfusa zarar vermek, hasar oluşturmak. Bu bir terör eylemidir" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın bir terörist gibi davrandığının altını çizen Medvedev, hiçbir ülkenin teröristlerle anlaşma yapmadığını, teröristlerin imha edilmesi gerektiğini vurguladı.
Rus yetkili, "İmha edilmeleri gerekiyor. Üstelik sadece kişi bazında değil. Ukrayna'da ortaya çıkan bu 'arı kovanı', bu rejim tümüyle yok edilmelidir. Aksi takdirde sürekli bir tehdit teşkil edecek ve bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz harekata benzer bir harekatın sürekli yürütülmesi gerekecek" uyarısında bulundu.