https://sputniknews.com.tr/20230601/marek-hamsik-futbolculuk-kariyerini-sonlandiriyor-1071869762.html
Marek Hamsik futbolculuk kariyerini sonlandırıyor
Marek Hamsik futbolculuk kariyerini sonlandırıyor
Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak yıldızı Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T10:46+0300
2023-06-01T10:46+0300
2023-06-01T10:46+0300
spor
futbol
trabzonspor
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Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik emekli olmaya karar verdi. 35 yaşındaki Hamsik, futbolculuk kariyerini sezon sonunda sonlandıracağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230601/umit-ozat-icardiye-verdigi-sozu-tuttu-saclarini-kirmiziya-boyatti-1071869470.html
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marek hamsik futbol kararı, marek hamsik futbolu bıraktı mı, marek hamsik futbolu bırakıyor mu
Marek Hamsik futbolculuk kariyerini sonlandırıyor
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Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak yıldızı Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı.
Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik emekli olmaya karar verdi.
35 yaşındaki Hamsik, futbolculuk kariyerini sezon sonunda sonlandıracağını duyurdu.