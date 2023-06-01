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Marek Hamsik futbolculuk kariyerini sonlandırıyor
Marek Hamsik futbolculuk kariyerini sonlandırıyor
Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak yıldızı Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik emekli olmaya karar verdi. 35 yaşındaki Hamsik, futbolculuk kariyerini sezon sonunda sonlandıracağını duyurdu.
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marek hamsik futbol kararı, marek hamsik futbolu bıraktı mı, marek hamsik futbolu bırakıyor mu

Marek Hamsik futbolculuk kariyerini sonlandırıyor

10:46 01.06.2023
© İHA Marek Hamsik
 Marek Hamsik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İHA
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Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak yıldızı Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı.
Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik emekli olmaya karar verdi.
35 yaşındaki Hamsik, futbolculuk kariyerini sezon sonunda sonlandıracağını duyurdu.
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