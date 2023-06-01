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SON DAKİKA | İYİ Parti Genel Sekreteri: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglundan-istifa-sorusuna-yanit-hep-birlikte-karar-verecegiz-1071880180.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' sorusuna yanıt: Hep birlikte karar vereceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' sorusuna yanıt: Hep birlikte karar vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa edip etmeyeceği şeklindeki bir soruya ilk kez yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T13:36+0300
2023-06-01T13:38+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
istifa
seçim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunun sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, istifa edip etmeyeceği şeklindeki bir soruya da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu yanıtında, "MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Bila, Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdiği görüşmeyi ve sorduğu soruları yazısında özetle şöyle aktardı: "Kılıçdaroğlu, dünkü görüşmemizde yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ağır bir dille eleştirerek, “İktidar seçim kampanyasını, yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü. Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir” diye konuştu. Seçim sonuçlarını yorumladıKılıçdaroğlu, seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorumu yanıtlarken, “Siyasette abartı olur ama yalana, dolana, sahteciliğe, iftiraya yer yoktur” dedi ve şöyle devam etti:'Hep birlikte karar vereceğiz'Seçimden sonra en çok tartışılan konulardan biri da Kılıçdaroğlu’nun 'istifa edip etmeyeceği'. Kılıçdaroğlu’na bu konuda bir karar verip vermediğini de sordum. Şu yanıtı verdi: Kılıçdaroğlu’na parti içinde bir gerginlik olup olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin soruma da “Hiçbir bir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz” yanıtını verdi."
https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglu-imamoglu-ile-gorusecek-1071874028.html
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kemal kılıçdaroğlu, istifa, seçim
kemal kılıçdaroğlu, istifa, seçim

Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' sorusuna yanıt: Hep birlikte karar vereceğiz

13:36 01.06.2023 (güncellendi: 13:38 01.06.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa edip etmeyeceği şeklindeki bir soruya ilk kez yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunun sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, istifa edip etmeyeceği şeklindeki bir soruya da yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu yanıtında, "MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Bila, Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdiği görüşmeyi ve sorduğu soruları yazısında özetle şöyle aktardı:
"Kılıçdaroğlu, dünkü görüşmemizde yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ağır bir dille eleştirerek, “İktidar seçim kampanyasını, yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü. Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir” diye konuştu.

Seçim sonuçlarını yorumladı

Kılıçdaroğlu, seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorumu yanıtlarken, “Siyasette abartı olur ama yalana, dolana, sahteciliğe, iftiraya yer yoktur” dedi ve şöyle devam etti:
“Seçim kampanyası boyunca benim hakkımda yalan söylediler. İftiralar attılar. Sahte videolarla kampanya yürüttüler. Ve bu videoların sahte olduğunu, montaj olduğunu itiraf ettiler. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonucunu onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur. Ayrıca kimlere oy kullandırıldığını da gördük. İthal seçmen yarattılar. Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanmalıdır. Seçimin ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır.”

'Hep birlikte karar vereceğiz'

Seçimden sonra en çok tartışılan konulardan biri da Kılıçdaroğlu’nun 'istifa edip etmeyeceği'. Kılıçdaroğlu’na bu konuda bir karar verip vermediğini de sordum. Şu yanıtı verdi:
“CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.”
Kılıçdaroğlu’na parti içinde bir gerginlik olup olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin soruma da “Hiçbir bir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz” yanıtını verdi."
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek
11:55
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