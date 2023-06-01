https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglundan-istifa-sorusuna-yanit-hep-birlikte-karar-verecegiz-1071880180.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' sorusuna yanıt: Hep birlikte karar vereceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' sorusuna yanıt: Hep birlikte karar vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa edip etmeyeceği şeklindeki bir soruya ilk kez yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T13:36+0300

2023-06-01T13:36+0300

2023-06-01T13:38+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

istifa

seçim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunun sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, istifa edip etmeyeceği şeklindeki bir soruya da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu yanıtında, "MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Bila, Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdiği görüşmeyi ve sorduğu soruları yazısında özetle şöyle aktardı: "Kılıçdaroğlu, dünkü görüşmemizde yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ağır bir dille eleştirerek, “İktidar seçim kampanyasını, yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü. Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir” diye konuştu. Seçim sonuçlarını yorumladıKılıçdaroğlu, seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorumu yanıtlarken, “Siyasette abartı olur ama yalana, dolana, sahteciliğe, iftiraya yer yoktur” dedi ve şöyle devam etti:'Hep birlikte karar vereceğiz'Seçimden sonra en çok tartışılan konulardan biri da Kılıçdaroğlu’nun 'istifa edip etmeyeceği'. Kılıçdaroğlu’na bu konuda bir karar verip vermediğini de sordum. Şu yanıtı verdi: Kılıçdaroğlu’na parti içinde bir gerginlik olup olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin soruma da “Hiçbir bir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz” yanıtını verdi."

https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglu-imamoglu-ile-gorusecek-1071874028.html

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kemal kılıçdaroğlu, istifa, seçim