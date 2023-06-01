https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglu-istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-imamoglunu-kabul-etti-1071904446.html

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu genel merkez binasında kabul etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T22:08+0300

2023-06-01T22:08+0300

2023-06-01T22:08+0300

türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068040914_0:0:1465:824_1920x0_80_0_0_85f405a715ba85a78d37ea739dab817a.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir araya geldi.İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrıldı.Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu