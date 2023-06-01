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Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu genel merkez binasında kabul etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir araya geldi.İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrıldı.Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

22:08 01.06.2023
© AAİmamoğlu ve Kılıçdaroğlu
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu genel merkez binasında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir araya geldi.
İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrıldı.
Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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