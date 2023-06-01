https://sputniknews.com.tr/20230601/iyi-parti-genel-sekreteri-28-mayis-itibariyla-millet-ittifaki-bitmistir-1071883018.html
İYİ Parti Genel Sekreteri: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir
İYİ Parti Genel Sekreteri: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir canlı yayında, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve 28 Mayıs itibarıyla bittiğini söyledi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T13:56+0300
2023-06-01T13:56+0300
2023-06-01T13:57+0300
türkiye
seçim
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Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminin ardından Millet İttifakı’na mensup partilerin alacakları pozisyonlar merakla takip ediliyor.SÖZCÜ TV’de yayınlanan Gündem Masası programına katılan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, çarpıcı bir açıklamada bulundu.Poyraz, “Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglundan-istifa-sorusuna-yanit-hep-birlikte-karar-verecegiz-1071880180.html
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seçim
İYİ Parti Genel Sekreteri: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir
13:56 01.06.2023 (güncellendi: 13:57 01.06.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir canlı yayında, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve 28 Mayıs itibarıyla bittiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminin ardından Millet İttifakı’na mensup partilerin alacakları pozisyonlar merakla takip ediliyor.
SÖZCÜ TV’de yayınlanan Gündem Masası programına katılan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Poyraz, “Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir” dedi.