https://sputniknews.com.tr/20230601/isvecte-terorle-mucadeleye-iliskin-yeni-yasa-yururluge-girdi-1071875577.html

İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin yeni yasa yürürlüğe girdi

İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin yeni yasa yürürlüğe girdi

NATO'ya üyelik başvurusunda Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç'te parlamento, terörle mücadeleye ilişkin yeni yasa tasarısını onayladı. Yasa... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:21+0300

2023-06-01T12:21+0300

2023-06-01T12:25+0300

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İsveç parlamentosunda 3 Mayıs'ta onaylanan anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası bugün yürürlüğe girdi.İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, parlamentoda onaylandıktan sonra Dagens Nyheter gazetesine konuşmuş ve yasanın, 1 Haziran'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Billström, yeni ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin karşılanacağını belirtmişti.PKK/YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine değinen Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez" ifadelerini kullanmıştı.Yeni ceza yasasıÜlkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasada, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Yasaya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1.5 ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Yasa, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230601/nato-toplantisinda-isvecten-turkiyeye-cagri-1071873651.html

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isveç, terörle mücadele, ceza, yasa, parlamento, ypg, pyd/ypg, ypg/pkk, türkiye