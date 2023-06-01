https://sputniknews.com.tr/20230601/isvecte-okulda-bicakli-saldiri-3-kisi-yaralandi--1071897738.html
İsveç'te okulda bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
İsveç'te okulda bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
İsveç'in Eskilstuna'da bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T18:40+0300
2023-06-01T18:40+0300
2023-06-01T18:40+0300
dünya
isveç
saldırı
okul
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İsveç Eskilstuna kentindeki bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Polis olayın şüphelisi öğrencileri, cinayete teşebbüs suçundan arıyor.Okul ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı, öğrenciler tahliye edildi.Yaralananların ise hastanede tedavileri sürüyor.İki öğrencinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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isveç, saldırı, okul
İsveç'te okulda bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
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İsveç'in Eskilstuna'da bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.
İsveç Eskilstuna kentindeki bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Polis olayın şüphelisi öğrencileri, cinayete teşebbüs suçundan arıyor.
Okul ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı, öğrenciler tahliye edildi.
Yaralananların ise hastanede tedavileri sürüyor.
İki öğrencinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.