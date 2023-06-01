https://sputniknews.com.tr/20230601/iletisim-baskanligindan-usakta-suriyeliler-turk-vatandasini-bicakladi-iddialarina-yalanlama-1071864552.html
İletişim Başkanlığı'ndan 'Uşak'ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı' iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığı'ndan 'Uşak'ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı' iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Uşak’ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı' iddialarını yalanladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T06:43+0300
2023-06-01T06:43+0300
2023-06-01T06:43+0300
türkiye
bıçak
bıçaklama
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 'Uşak’ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı' iddialarının gerçek olmadığını açıkladı. Olayın geçtiğimiz şubat ayında Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldiği ve olayda ismi geçen şahısların Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Bakanlıktan açıklama geldiİletişim Başkanlığ'ından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın’ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştır. Olayın hapisten yeni çıktığı tespit edilen T.E. ile uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilen A.Y. arasında meydana gelmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken yaralanan A.Y. hastaneye kaldırılmıştır. T.E. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Yaralanan A.Y. ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olaya karışan şahıslar Suriye uyruklu değildir. Görüntüler daha önce de ‘İstanbul’da öldürülen Suriyeli’, ‘Suriyeli şahıs bir Türk vatandaşını öldürdü’ iddiasıyla paylaşılarak provokasyon yapıldığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ozugurlu-hukumet-multecilerin-rahatsizlik-yarattiginin-farkinda-bundan-kurtulmaya-calisiyor-1071787441.html
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bıçak, bıçaklama, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
bıçak, bıçaklama, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
İletişim Başkanlığı'ndan 'Uşak'ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı' iddialarına yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Uşak’ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı' iddialarını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 'Uşak’ta Suriyeliler Türk vatandaşını bıçakladı' iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.
Olayın geçtiğimiz şubat ayında Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldiği ve olayda ismi geçen şahısların Türk vatandaşı olduğu belirtildi.
Bakanlıktan açıklama geldi
İletişim Başkanlığ'ından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın’ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştır. Olayın hapisten yeni çıktığı tespit edilen T.E. ile uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilen A.Y. arasında meydana gelmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken yaralanan A.Y. hastaneye kaldırılmıştır. T.E. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Yaralanan A.Y. ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olaya karışan şahıslar Suriye uyruklu değildir. Görüntüler daha önce de ‘İstanbul’da öldürülen Suriyeli’, ‘Suriyeli şahıs bir Türk vatandaşını öldürdü’ iddiasıyla paylaşılarak provokasyon yapıldığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.