https://sputniknews.com.tr/20230601/fransiz-parlamentosu-influencerlarin-faaliyetlerini-denetleyen-tasariyi-nihai-olarak-onayladi-1071906828.html
Fransız Parlamentosu, influencerların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı nihai olarak onayladı
Fransız Parlamentosu, influencerların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı nihai olarak onayladı
Fransa'da Parlamento influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını nihai olarak kabul etti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T23:21+0300
2023-06-01T23:21+0300
2023-06-01T23:21+0300
dünya
fransa
influencer
parlamento
avrupa
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Fransız Senatosu'nun oturumunda, influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerini denetlemeyi hedefleyen yasa tasarısı ikinci kez görüşüldü.Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.Dün mecliste de kabul edilen tasarı, bugün senatoda yapılan oylamanın ardından Parlamento tarafından nihai olarak onaylanmış oldu.Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.Reklam yazısı zorunluluğuTasarı, influencerlara, alkol ve tütün ürünleri ile estetik operasyon reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında reklam veya ticari işbirliği yazısı zorunluluğunu getiriyor.2 yıla kadar hapis cezasıYasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencerlara 2 yıla kadar hapis ve 300 bin euroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.Tasarı 2 kez mecliste ve 2 kez senatoda görüşüldü.
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fransa, influencer, parlamento, avrupa
fransa, influencer, parlamento, avrupa
Fransız Parlamentosu, influencerların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı nihai olarak onayladı
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Fransa'da Parlamento influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını nihai olarak kabul etti.
Fransız Senatosu'nun oturumunda, influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerini denetlemeyi hedefleyen yasa tasarısı ikinci kez görüşüldü.
Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.
Dün mecliste de kabul edilen tasarı, bugün senatoda yapılan oylamanın ardından Parlamento tarafından nihai olarak onaylanmış oldu.
Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.
Reklam yazısı zorunluluğu
Tasarı, influencerlara, alkol ve tütün ürünleri ile estetik operasyon reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında reklam veya ticari işbirliği yazısı zorunluluğunu getiriyor.
2 yıla kadar hapis cezası
Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencerlara 2 yıla kadar hapis ve 300 bin euroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.
Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.
Tasarı 2 kez mecliste ve 2 kez senatoda görüşüldü.