https://sputniknews.com.tr/20230601/fransiz-meclisi-influencerlarin-faaliyetlerini-denetleyen-tasariyi-kabul-etti-1071863487.html

Fransız meclisi, influencer'ların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı kabul etti

Fransız meclisi, influencer'ların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı kabul etti

Fransız Meclisi, influencer'ların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını onayladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T03:49+0300

2023-06-01T03:49+0300

2023-06-01T03:49+0300

dünya

influencer

fransa

düzenleme

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Fransa'da Ulusal Meclis genel kurulunda, influencer'ların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerini denetlemeyi amaçlayan yasa tasarısı ikinci kez görüşüldü.Ticaretle uğraşan influencer'ların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.Tasarının yarın parlamentonun diğer kanadını oluşturan senatodaki oylamadan sonra nihai olarak kabul edilmesi bekleniyor.Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.Ulusal Meclis, 30 Mart'ta influencer'ların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.Fransız Senato 9 Mayıs'ta, değişiklikler yaptıktan sonra tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan ortak parlamenter komisyon 25 Mayıs'ta ortak tasarı metninde anlaşmış ve tasarı tekrar meclise gönderilmişti.Tasarı, influencer'lara, alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında 'reklam' veya 'ticari işbirliği' yazısını zorunlu hale getiriyor.Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencer'lara hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor.Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230510/fransada-senato-influencerlara-yonelik-tasariyi-kabul-etti-1070893703.html

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