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https://sputniknews.com.tr/20230601/fransiz-meclisi-influencerlarin-faaliyetlerini-denetleyen-tasariyi-kabul-etti-1071863487.html
Fransız meclisi, influencer'ların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı kabul etti
Fransız meclisi, influencer'ların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı kabul etti
Fransız Meclisi, influencer'ların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını onayladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T03:49+0300
2023-06-01T03:49+0300
dünya
influencer
fransa
düzenleme
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Fransa'da Ulusal Meclis genel kurulunda, influencer'ların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerini denetlemeyi amaçlayan yasa tasarısı ikinci kez görüşüldü.Ticaretle uğraşan influencer'ların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.Tasarının yarın parlamentonun diğer kanadını oluşturan senatodaki oylamadan sonra nihai olarak kabul edilmesi bekleniyor.Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.Ulusal Meclis, 30 Mart'ta influencer'ların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.Fransız Senato 9 Mayıs'ta, değişiklikler yaptıktan sonra tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan ortak parlamenter komisyon 25 Mayıs'ta ortak tasarı metninde anlaşmış ve tasarı tekrar meclise gönderilmişti.Tasarı, influencer'lara, alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında 'reklam' veya 'ticari işbirliği' yazısını zorunlu hale getiriyor.Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencer'lara hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor.Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/fransada-senato-influencerlara-yonelik-tasariyi-kabul-etti-1070893703.html
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influencer, fransa, düzenleme
influencer, fransa, düzenleme

Fransız meclisi, influencer'ların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı kabul etti

03:49 01.06.2023
© Flickr / Stephen Hillyerinfluencer
influencer - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Flickr / Stephen Hillyer
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Fransız Meclisi, influencer'ların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını onayladı.
Fransa'da Ulusal Meclis genel kurulunda, influencer'ların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerini denetlemeyi amaçlayan yasa tasarısı ikinci kez görüşüldü.
Ticaretle uğraşan influencer'ların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.
Tasarının yarın parlamentonun diğer kanadını oluşturan senatodaki oylamadan sonra nihai olarak kabul edilmesi bekleniyor.
Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.
Ulusal Meclis, 30 Mart'ta influencer'ların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.
Fransız Senato 9 Mayıs'ta, değişiklikler yaptıktan sonra tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.
7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan ortak parlamenter komisyon 25 Mayıs'ta ortak tasarı metninde anlaşmış ve tasarı tekrar meclise gönderilmişti.
Tasarı, influencer'lara, alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında 'reklam' veya 'ticari işbirliği' yazısını zorunlu hale getiriyor.
Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencer'lara hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor.
Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.
Fransa'da sosyal medya fenomenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
DÜNYA
Fransa'da Senato influencer'lara yönelik tasarıyı kabul etti
10 Mayıs, 13:51
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