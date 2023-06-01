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https://sputniknews.com.tr/20230601/fatih-portakal-kilicdaroglu-ile-gorusen-ekrem-imamoglu-mykda-istemedigi-isimleri-bildirdi-1071904864.html
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu, MYK’da istemediği isimleri bildirmiş
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu, MYK’da istemediği isimleri bildirmiş
Gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'nun iki önemli isimle çalışmak istemediğini dile getirdiğini iddia etti. Portakal... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T22:27+0300
2023-06-01T22:28+0300
fatih portakal
chp
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber’de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifa etmesini canlı yayında değerlendirdi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal, "Bunlar bitti Kemal Bey. Seçim sonucunu YSK açıkladı ve bunu değiştiremezsiniz. Bahane üretmemeniz gerekiyor sizin o koltukta oturmamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer Millet İttifakı liderlerinin de değişmesi gerektiğini ifade eden Fatih Portakal sözlerini şöyle sürdürdü: "O koltukta oturursanız seçmeni tekrar ayağa kaldıramazsınız. 80 yaşında bu seçmeni ayağa kaldırmanız mümkün değil. Kimse sizin arkanızdan gitmez en azından ben gitmem arkanızdan artık. Neden gideyim seçimi kaybetmişsiniz artık. Siz faturayı MYK'ya kesiyorsunuz hayır bunun riskini almak zorundasınız. Bakıyorsunuz Millet İttifakı'nın liderlerine yenildiler hiç biri sorumluluğu almıyor almak zorundasınız. Bahane üretmeyeceksiniz. Sizin o koltuğunu terk etmeniz gerekiyor bir formül bulmanız gerekiyor. Bunu her mecrada dile getireceğim"Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki önemli isimle çalışmak istemediğini dile getirdiğini de iddia eden Portakal, "İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ikinci kez görüşecekler. Ekrem İmamoğlu MYK’da istemediği isimleri bildirmiş. O isimlerden biri Seyit Torun, onunla çalışmak istemiyor anladığım kadarıyla. Diğeri de Oğuz Kaan Salıcı. Bu iki isimle çalışmak istemediği iddia ediliyor. Bunu Kılıçdaroğlu’na da dile getirmiş. Bir üçüncü isim daha var çok önemli bir isim. Ama ben teyit edemedim. O ismi de istemediği söyleniyor. Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile çalışmak istemediğini Kılıçdaroğlu'na da dile getirmiş." şeklinde konuştu.
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fatih portakal, chp, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
fatih portakal, chp, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu

Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu, MYK’da istemediği isimleri bildirmiş

22:27 01.06.2023 (güncellendi: 22:28 01.06.2023)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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Gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'nun iki önemli isimle çalışmak istemediğini dile getirdiğini iddia etti. Portakal, "İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ikinci kez görüşecekler. Ekrem İmamoğlu MYK’da istemediği isimleri bildirmiş" dedi.
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber’de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifa etmesini canlı yayında değerlendirdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal, "Bunlar bitti Kemal Bey. Seçim sonucunu YSK açıkladı ve bunu değiştiremezsiniz. Bahane üretmemeniz gerekiyor sizin o koltukta oturmamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer Millet İttifakı liderlerinin de değişmesi gerektiğini ifade eden Fatih Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:
"O koltukta oturursanız seçmeni tekrar ayağa kaldıramazsınız. 80 yaşında bu seçmeni ayağa kaldırmanız mümkün değil. Kimse sizin arkanızdan gitmez en azından ben gitmem arkanızdan artık. Neden gideyim seçimi kaybetmişsiniz artık. Siz faturayı MYK'ya kesiyorsunuz hayır bunun riskini almak zorundasınız. Bakıyorsunuz Millet İttifakı'nın liderlerine yenildiler hiç biri sorumluluğu almıyor almak zorundasınız. Bahane üretmeyeceksiniz. Sizin o koltuğunu terk etmeniz gerekiyor bir formül bulmanız gerekiyor. Bunu her mecrada dile getireceğim"
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki önemli isimle çalışmak istemediğini dile getirdiğini de iddia eden Portakal, "İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ikinci kez görüşecekler. Ekrem İmamoğlu MYK’da istemediği isimleri bildirmiş. O isimlerden biri Seyit Torun, onunla çalışmak istemiyor anladığım kadarıyla. Diğeri de Oğuz Kaan Salıcı. Bu iki isimle çalışmak istemediği iddia ediliyor. Bunu Kılıçdaroğlu’na da dile getirmiş. Bir üçüncü isim daha var çok önemli bir isim. Ama ben teyit edemedim. O ismi de istemediği söyleniyor. Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile çalışmak istemediğini Kılıçdaroğlu'na da dile getirmiş." şeklinde konuştu.
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