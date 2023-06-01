https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-hdp-milletvekili-katircioglu-hdpnin-turkiye-partisi-olma-hedefine-tip-engel-oldu-1071906187.html
Eski HDP milletvekili Katırcıoğlu: HDP’nin Türkiye partisi olma hedefine TİP engel oldu
Eski HDP milletvekili Katırcıoğlu: HDP’nin Türkiye partisi olma hedefine TİP engel oldu
Eski HDP milletvekili ve akademisyen Prof. Erol Katırcıoğlu, "HDP’ye oy vermek istemeyen ama bize oy vermek isteyenler var, onun için biz ayrı girmek istiyoruz... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T23:06+0300
2023-06-01T23:06+0300
2023-06-01T23:06+0300
akşam postasi
hdp
türkiye işçi partisi (tip)
yeşil sol parti
erol katırcıoğlu
radyo
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Aynı ittifak içinde olmalarına rağmen ayrı listelerle seçime giren HDP/Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oy kaybına sebep olduğu iddia edilen bu kararını eski HDP milletvekili ve akademisyen Prof. Erol Katırcıoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Katırcıoğlu, "Bizim Türkiyelileşme projesini TİP öyle bir hale getirdi ki özellikle Sera Kadıgil, 'HDP’ye oy vermek istemeyen ama bize oy vermek isteyenler var, onun için biz ayrı girmek istiyoruz’ dedi. Peki kim onlar? Muhafazakar sol laik çevreler ve Kürtlerden hoşlanmıyorlar. Biz Türkiyelileşmeyi savunan bir partiyken öyle bir şey oldu ki bizi Kürdi bir parti haline getirdiler. Doğrusu bunu isteyerek yapmadılar ama sonuç olarak Türk kimliği olan ve muhalif sol kimliği olan kesimlerin oyunu aldılar ama bunu yaparlarken onları da içine alma iddiası olan HDP’nin 10 küsur yıllık mücadelesini boşa çıkarttılar" dedi.'Kötü niyetli değiller ama...'Katırcıoğlu, "Ben şimdiye kadar bunu seslendirmedim daha çok erken diye düşünüyorum çünkü TİP’teki arkadaşları da tanıyorum ve onların niyetlerini biliyorum, kötü niyetli insanlar olmadıklarını biliyorum. Bizler ittifakın içine girerek yüzde 7 barajından kurtardılar kendilerini ama İstanbul’da bizim 12 milletvekilimiz vardı şimdi 8 milletvekilimiz olmuş oldu. Başka şehirlerde de milletvekilliği kayıplarına neden oldular" değerlendirmesini yaptı.Katırcıoğlu, şöyle devam etti: "Bizim mitingler ya da toplantılara baktığım zaman herkes milletin gözüne kendi bayrağını sokmaya çalışıyor. Bizim buna ihtiyacımız var mı? Biz zaten Türkiye’de küçük bir azınlığız. İddialarımız var ve genel olarak bu iddialar çalışanların lehine iddialar. Bunları onlara anlatabildiğimiz ölçüde biz güç kazanırız, muhalefetimiz büyür veya iktidara geliriz. Ben oncuyum, sen ötekisin gibi şeylerin artık sonuna gelmiş olmamız lazım. Bu filmi o kadar çok gördük ki."
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
hdp, türkiye işçi partisi (tip), yeşil sol parti, erol katırcıoğlu, radyo
hdp, türkiye işçi partisi (tip), yeşil sol parti, erol katırcıoğlu, radyo
Eski HDP milletvekili Katırcıoğlu: HDP’nin Türkiye partisi olma hedefine TİP engel oldu
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Eski HDP milletvekili ve akademisyen Prof. Erol Katırcıoğlu, "HDP’ye oy vermek istemeyen ama bize oy vermek isteyenler var, onun için biz ayrı girmek istiyoruz diyerek bizi Kürdi bir parti haline getirdiler. HDP’nin 10 küsür yıllık mücadelesini boşa çıkardılar" yorumunu yaptı.
Aynı ittifak içinde olmalarına rağmen ayrı listelerle seçime giren HDP/Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oy kaybına sebep olduğu iddia edilen bu kararını eski HDP milletvekili ve akademisyen Prof. Erol Katırcıoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Katırcıoğlu, "Bizim Türkiyelileşme projesini TİP öyle bir hale getirdi ki özellikle Sera Kadıgil, 'HDP’ye oy vermek istemeyen ama bize oy vermek isteyenler var, onun için biz ayrı girmek istiyoruz’ dedi. Peki kim onlar? Muhafazakar sol laik çevreler ve Kürtlerden hoşlanmıyorlar. Biz Türkiyelileşmeyi savunan bir partiyken öyle bir şey oldu ki bizi Kürdi bir parti haline getirdiler. Doğrusu bunu isteyerek yapmadılar ama sonuç olarak Türk kimliği olan ve muhalif sol kimliği olan kesimlerin oyunu aldılar ama bunu yaparlarken onları da içine alma iddiası olan HDP’nin 10 küsur yıllık mücadelesini boşa çıkarttılar" dedi.
'Kötü niyetli değiller ama...'
Katırcıoğlu, "Ben şimdiye kadar bunu seslendirmedim daha çok erken diye düşünüyorum çünkü TİP’teki arkadaşları da tanıyorum ve onların niyetlerini biliyorum, kötü niyetli insanlar olmadıklarını biliyorum. Bizler ittifakın içine girerek yüzde 7 barajından kurtardılar kendilerini ama İstanbul’da bizim 12 milletvekilimiz vardı şimdi 8 milletvekilimiz olmuş oldu. Başka şehirlerde de milletvekilliği kayıplarına neden oldular" değerlendirmesini yaptı.
Katırcıoğlu, şöyle devam etti: "Bizim mitingler ya da toplantılara baktığım zaman herkes milletin gözüne kendi bayrağını sokmaya çalışıyor. Bizim buna ihtiyacımız var mı? Biz zaten Türkiye’de küçük bir azınlığız. İddialarımız var ve genel olarak bu iddialar çalışanların lehine iddialar. Bunları onlara anlatabildiğimiz ölçüde biz güç kazanırız, muhalefetimiz büyür veya iktidara geliriz. Ben oncuyum, sen ötekisin gibi şeylerin artık sonuna gelmiş olmamız lazım. Bu filmi o kadar çok gördük ki."