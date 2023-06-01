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https://sputniknews.com.tr/20230601/elon-musk-yeniden-en-zengin--1071868484.html
Elon Musk yeniden en zengin
Elon Musk yeniden en zengin
44 milyar dolara Twitter'ı satın almasıyla uzun süre gündemde kalan ABD'li multimilyarder Elon Musk, dünyanın en zenginleri listesinde yeniden zirveye... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T10:36+0300
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yaşam
elon musk
zengin
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Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne (BBI) göre, Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk, Fransız milyarder Bernard Arnault'u geçerek yeniden dünyanın en zengin insanı unvanını kapmayı başardı. 2023'ün başından bu yanda servetine 55.3 milyar dolar ekleyen Musk, 192 milyar dolar seviyesine erişirken, Louis Vuitton CEO'su Arnault ise bu süreçte 24.5 milyar dolar ekleme yaparak 187 milyar dolarda kaldı. Bloomberg'in endeksine göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 144 milyar dolarla üçüncü sırada yer alırken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 125 milyar dolarlık servetiyle dördüncü oldu. ABD'li multimilyarder Elon Musk, 21 Nisan'da Starship uzay aracının başarısız fırlatma girişiminin ardından 12.6 milyar dolar kaybetmiş ve serveti 164 milyar dolara gerilemişti. Bu da Musk'ın listede ikinci sırasıya düşmesine neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230405/forbes-acikladi-turkiyenin-en-zengin-ismi-degisti-1069198927.html
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elon musk, zengin, liste, servet
elon musk, zengin, liste, servet

Elon Musk yeniden en zengin

10:36 01.06.2023 (güncellendi: 10:46 01.06.2023)
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Matt Rourke
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44 milyar dolara Twitter'ı satın almasıyla uzun süre gündemde kalan ABD'li multimilyarder Elon Musk, dünyanın en zenginleri listesinde yeniden zirveye yerleşti.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne (BBI) göre, Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk, Fransız milyarder Bernard Arnault'u geçerek yeniden dünyanın en zengin insanı unvanını kapmayı başardı.
2023'ün başından bu yanda servetine 55.3 milyar dolar ekleyen Musk, 192 milyar dolar seviyesine erişirken, Louis Vuitton CEO'su Arnault ise bu süreçte 24.5 milyar dolar ekleme yaparak 187 milyar dolarda kaldı.
Bloomberg'in endeksine göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 144 milyar dolarla üçüncü sırada yer alırken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 125 milyar dolarlık servetiyle dördüncü oldu.
ABD'li multimilyarder Elon Musk, 21 Nisan'da Starship uzay aracının başarısız fırlatma girişiminin ardından 12.6 milyar dolar kaybetmiş ve serveti 164 milyar dolara gerilemişti. Bu da Musk'ın listede ikinci sırasıya düşmesine neden olmuştu.
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin ismi değişti
5 Nisan, 10:27
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