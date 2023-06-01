Duma, Ukrayna'yla Azak Denizi anlaşmasının feshedilmesini onayladı

Rusya, 24 Şubat 2023'te Ukrayna tarafından feshedilen Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin Anlaşma'nın feshi için süreci işletmeye devam ediyor.



24 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Duma'nın onayına sunduğu anlaşmanın feshine dair yasa tasarısı, milletvekilleri tarafından kabul edildi.



Yasa tasarısının kısa süre içinde Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin onayına sunulması bekleniyor.



Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson Bölgesi ve Zaporojye Bölgesi'nin Rusya topraklarına bağlanmasının ardından Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki kıyıdaş ülke statüsünü kaybetmesi nedeniyle Moskova, anlaşmanın devamına gerek olmadığına karar vermişti.