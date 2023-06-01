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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'e somut adımlar atma çağrısında bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'e somut adımlar atma çağrısında bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'e, Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme ve terörizmle mücadelede somut adımlar atma çağrısında... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T20:50+0300
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Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin ifadelerini yanıtladı.Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur." sözlerine yer verdi.Billström, Twitter'da, toplantıya ilişkin paylaşımında, "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, Türkiye ve Macaristan'a, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda çok açık bir mesaj." ifadesini kullanmıştı.NATO Dışişleri Bakanları toplantısıNATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya gelerek, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları ele alıyor.
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mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'e somut adımlar atma çağrısında bulundu

20:50 01.06.2023
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'e, Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme ve terörizmle mücadelede somut adımlar atma çağrısında bulundu.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin ifadelerini yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur." sözlerine yer verdi.
Billström, Twitter'da, toplantıya ilişkin paylaşımında, "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, Türkiye ve Macaristan'a, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda çok açık bir mesaj." ifadesini kullanmıştı.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya gelerek, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları ele alıyor.
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