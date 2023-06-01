https://sputniknews.com.tr/20230601/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-siginmacilarla-ilgili-serbest-dolasim-izni-iddiasi-dogru-degildir-1071905501.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Sığınmacılarla ilgili serbest dolaşım izni iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Sığınmacılarla ilgili serbest dolaşım izni iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor” iddiası doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T22:42+0300

2023-06-01T22:42+0300

2023-06-01T22:58+0300

dezenformasyon

sığınmacı

türkiye

iletişim başkanlığı

iddia

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy'un sığınmacılara ilişkin iddiasıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor” iddiası doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin Belgesine sahip sığınmacılar, bulundukları şehir dışında ikamet edememektedir" ifadeleri yer aldı.

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dezenformasyon, sığınmacı, iletişim başkanlığı, iddia