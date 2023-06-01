https://sputniknews.com.tr/20230601/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-siginmacilarla-ilgili-serbest-dolasim-izni-iddiasi-dogru-degildir-1071905501.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Sığınmacılarla ilgili serbest dolaşım izni iddiası doğru değildir
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Sığınmacılarla ilgili serbest dolaşım izni iddiası doğru değildir
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor” iddiası doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T22:42+0300
2023-06-01T22:42+0300
2023-06-01T22:58+0300
dezenformasyon
sığınmacı
türkiye
iletişim başkanlığı
iddia
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy'un sığınmacılara ilişkin iddiasıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor” iddiası doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin Belgesine sahip sığınmacılar, bulundukları şehir dışında ikamet edememektedir" ifadeleri yer aldı.
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dezenformasyon, sığınmacı, iletişim başkanlığı, iddia
dezenformasyon, sığınmacı, iletişim başkanlığı, iddia
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Sığınmacılarla ilgili serbest dolaşım izni iddiası doğru değildir
22:42 01.06.2023 (güncellendi: 22:58 01.06.2023) Abone ol
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor” iddiası doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin Belgesine sahip sığınmacılar, bulundukları şehir dışında ikamet edememektedir" açıklamasında bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy'un sığınmacılara ilişkin iddiasıyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamada “Geçici koruma belgesi olanlara serbest dolaşım izni veriliyor” iddiası doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzin Belgesine sahip sığınmacılar, bulundukları şehir dışında ikamet edememektedir" ifadeleri yer aldı.