https://sputniknews.com.tr/20230601/botas-haziran-ayindan-itibaren-gecerli-olan-dogalgaz-satis-fiyatinda-degisiklik-yapilmamistir-1071860363.html
BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: Haziran ayından itibaren geçerli olan fiyatta değişiklik yapılmadı
BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: Haziran ayından itibaren geçerli olan fiyatta değişiklik yapılmadı
BOTAŞ haziran ayından itibaren geçerli olan doğalgaz satış fiyatında değişiklik yapılmadığını açıkladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T00:10+0300
2023-06-01T00:10+0300
2023-06-01T00:19+0300
botaş
doğalgaz
fiyat
ekonomi
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.BOTAŞ'ın internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Doğalgazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.
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botaş, doğalgaz, fiyat
BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: Haziran ayından itibaren geçerli olan fiyatta değişiklik yapılmadı
00:10 01.06.2023 (güncellendi: 00:19 01.06.2023) Abone ol
BOTAŞ haziran ayından itibaren geçerli olan doğalgaz satış fiyatında değişiklik yapılmadığını açıkladı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Doğalgazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.