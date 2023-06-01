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https://sputniknews.com.tr/20230601/bm-genel-sekreteri-guterres-sudan-misyonunun-akibetine-konsey-karar-verecek-1071862299.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Sudan misyonunun akıbetine Konsey karar verecek
BM Genel Sekreteri Guterres: Sudan misyonunun akıbetine Konsey karar verecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu'nun (UNITAMS) akıbetine BM Güvenlik Konseyi'nin... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T01:50+0300
2023-06-01T01:50+0300
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bm
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birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
bm güvenlik konseyi
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Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Sudan oturumunun ardından basına açıklamada bulundu.Sudan meselesinde BMGK ve Genel Sekreter'in ayrı sorumluluk alanları bulunduğuna dikkati çeken Guterres, "Ben kendi sorumluluk alanım uyarınca Konsey'e, BM UNITAMS Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volken Perthes'e güvenimin tam olduğunu tekrar bildirdim" diye konuştu.Guterres, "Misyonun (UNITAMS) bir dönem daha devam ettirip ettirilmeyeceğine karar vermek BMGK'nin görev alanı" dedi.BMGK kararıyla 2021'de kurulan UNITAMS'ın görev süresi 3 Haziran 2023'te doluyor.Sudan, Perthes'e alternatif aday gösterilmesini istediGuterres, Sudan'daki durumu görüşmek için BMGK'yi toplantıya çağırmıştı.Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes'e alternatif bir aday göstermesini istemişti.Guterres ise Perthes'i desteklemeye devam ettiğini belirtmişti.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarOrdu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulan ve giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin, on binlerce mensubu bulunuyor.Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten BM, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, bm güvenlik konseyi

BM Genel Sekreteri Guterres: Sudan misyonunun akıbetine Konsey karar verecek

01:50 01.06.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu'nun (UNITAMS) akıbetine BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) karar vereceğini söyledi.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Sudan oturumunun ardından basına açıklamada bulundu.
Sudan meselesinde BMGK ve Genel Sekreter'in ayrı sorumluluk alanları bulunduğuna dikkati çeken Guterres, "Ben kendi sorumluluk alanım uyarınca Konsey'e, BM UNITAMS Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volken Perthes'e güvenimin tam olduğunu tekrar bildirdim" diye konuştu.
Guterres, "Misyonun (UNITAMS) bir dönem daha devam ettirip ettirilmeyeceğine karar vermek BMGK'nin görev alanı" dedi.
BMGK kararıyla 2021'de kurulan UNITAMS'ın görev süresi 3 Haziran 2023'te doluyor.

Sudan, Perthes'e alternatif aday gösterilmesini istedi

Guterres, Sudan'daki durumu görüşmek için BMGK'yi toplantıya çağırmıştı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes'e alternatif bir aday göstermesini istemişti.
Guterres ise Perthes'i desteklemeye devam ettiğini belirtmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulan ve giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin, on binlerce mensubu bulunuyor.
Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten BM, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
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