https://sputniknews.com.tr/20230601/belgorodda-hava-savunma-sistemleri-calisiyor-1071901739.html

Belgorod’da hava savunma sistemleri çalışıyor

Belgorod’da hava savunma sistemleri çalışıyor

Belgorod Valisi Gladkov, hava savunma sistemlerinin şehir üzerindeki hava hedeflerini vurduğunu belirtti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T21:21+0300

2023-06-01T21:21+0300

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ukrayna krizi

belgorod

rusya

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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Hava savunma sistemimiz Belgorod’da devreye girdi. Acil müdahale servisleri karadaki sonuçlar hakkında bilgi topluyor” diye yazdı.Şebekino’dan bin 600 kişi Belgorod’a tahliye edildiBelgorod Belediye Başkanı Valentin Demidov, saldırıya maruz kalan Şebekino şehrinden tahliye edilen bin 600 vatandaşın Belgorod’daki geçici sığınma merkezlerine yerleştirildiğini duyurdu.Toplamda Belgorod’da 3 bin kapasiteli 6 geçici sığınma merkezinin açıldığını bildiren Demidov, “İki merkez doldu. Bin 600’den fazla vatandaşı aldılar. Şimdi üçüncü merkezi doldurmaya başlıyoruz. Burada bin kişi yerleştirilebilir. Şebekino sakinlerine gereken her şey temin edildi. Yemek ve tıbbi bakım organize ettik. Gönüllüler ve psikologlar çalışıyor” diye yazdı.

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