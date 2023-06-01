Bakan Varank paylaştı: '99. kabine toplantısı hatırası'
20:17 01.06.2023 (güncellendi: 20:25 01.06.2023)
© AAMustafa Varank
© AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından '99. kabine toplantısı hatırası' başlıklı bir fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğrafta nakanlar Soylu, Özer, Kirişçi, Kurum, Bilgin, Kasapoğlu ve Dönmez yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Twitter hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaştı.
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaştı.
Bakan Varank paylaşımında "99. kabine toplantısı hatırası... Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde; 21 yıllık iktidarın ardından demokrasi şöleni gibi geçen 16. seçimini de kazanan gerçek bir LİDER'e karınca kararınca destek vermeye çalışmanın haklı gururu yüzümüze yansımış. Elhamdülillah!" ifadelerini kullandı.
99. kabine toplantısı hatırası...— Mustafa Varank (@varank) June 1, 2023
Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde; 21 yıllık iktidarın ardından demokrasi şöleni gibi geçen 16. seçimini de kazanan gerçek bir LİDER'e karınca kararınca destek vermeye çalışmanın haklı gururu yüzümüze yansımış.
Elhamdülillah! pic.twitter.com/W06CvmZYwd
Paylaşımına "Bu sefer yanımda Mehmet Nuri Ersoy bakanımız durmadığı için biraz fark eder zannediyordum" ifadelerini de ekleyen Bakan Varank'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Varank'ın paylaşımını alıntılayan Nebati "Sn. Varank rahat ol. Kısa olan biz değiliz, uzun olan onlar" ifadelerini kullandı.
Sn. Varank rahat ol. Kısa olan biz değiliz, uzun olan onlar. 😊 https://t.co/JmccB6z67C— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) June 1, 2023