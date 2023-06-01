https://sputniknews.com.tr/20230601/bakan-cavusoglu-iranli-mevkidasi-ile-gorustu-1071862470.html

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T02:14+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

merve çavuşoğlu

iran

hüseyin emir abdullahiyan

recep tayyip erdoğan

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Abdullahiyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.Çavuşoğlu ve Abdullahiyan, görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.

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Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, merve çavuşoğlu, iran, hüseyin emir abdullahiyan, recep tayyip erdoğan