https://sputniknews.com.tr/20230601/bakan-cavusoglu-iranli-mevkidasi-ile-gorustu-1071862470.html
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T02:14+0300
2023-06-01T02:14+0300
2023-06-01T02:14+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
merve çavuşoğlu
iran
hüseyin emir abdullahiyan
recep tayyip erdoğan
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Abdullahiyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.Çavuşoğlu ve Abdullahiyan, görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.
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mevlüt çavuşoğlu, merve çavuşoğlu, iran, hüseyin emir abdullahiyan, recep tayyip erdoğan
mevlüt çavuşoğlu, merve çavuşoğlu, iran, hüseyin emir abdullahiyan, recep tayyip erdoğan
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Abdullahiyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Çavuşoğlu ve Abdullahiyan, görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.