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Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Abdullahiyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.Çavuşoğlu ve Abdullahiyan, görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.
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mevlüt çavuşoğlu, merve çavuşoğlu, iran, hüseyin emir abdullahiyan, recep tayyip erdoğan
mevlüt çavuşoğlu, merve çavuşoğlu, iran, hüseyin emir abdullahiyan, recep tayyip erdoğan

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

02:14 01.06.2023
© İHABakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Abdullahiyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Çavuşoğlu ve Abdullahiyan, görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.
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