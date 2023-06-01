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Arnavutköy’de derenin rengi maviye döndü
Arnavutköy’de derenin rengi maviye döndü
Arnavutköy'de fabrika atıklarının kirlettiği derenin mavi renge dönüşmesi ve çevreye yayılan kötü koku, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T17:28+0300
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Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki yaklaşık üç aydır mavi aktığı iddia edilen dereden çevreye kötü koku yayılıyor. Deredeki kirlilik, iplik dokuma fabrikalarının bulunduğu İsmet İnönü Caddesi bölgesinde yoğunlaşıyor.Suyu maviye dönen dere, Alibeyköy Deresi'ne, oradan da İstanbul'a su sağlayan Alibeyköy Barajı'na akıyor.Mahalle sakinleri, çevreye rahatsızlık veren deredeki kirlilik nedeniyle tedirginlik yaşıyor.İBB ve İSKİ'den çözüm bekliyorlarBolluca Mahallesi sakinlerinden Ali Erol, daha önce bahçesini suladığı, hayvanların su içtiği dereden, marttan beri yaşanan kirlilik yüzünden artık çevreye kötü koku yayıldığını söyledi.Erol, 1997'den beri burada oturduğunu ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını anlatarak, "Bu marttan sonra oldu bu olay. Kurbağalar bile öldü derede. Bahçeyi suluyorduk. İçsen içiliyordu derenin suyu. O kadar temizdi. Şu anda korkuyoruz bahçe sulamaya. Çok kokuyor." ifadelerini kullandı.Kirliliği İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ve İSKİ'ye bildirdiklerini ancak gelenin olmadığını belirten Erol, İBB ve İSKİ'den çözüm beklediklerini söyledi.Dereye yakın oturan Merve Saraç ise "Sinekten, böcekten hiç duramıyoruz. Camlarımızı açamıyoruz, evlerimizde duramıyoruz. Eskiden bu şekilde değildi. 3-4 aydan beri daha da çok koku gelmeye başladı. Özellikle akşamları, rüzgarın etkisiyle evlere kadar daha çok koku gelmeye başladı." diye konuştu.​​​​​​​
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arnavutköy, dere, istanbul
arnavutköy, dere, istanbul

Arnavutköy’de derenin rengi maviye döndü

17:28 01.06.2023
© İHA / BATUHAN TOPRAKArnavutköy'de mavi akan dereden çevreye yayılan koku mahalleliyi tedirgin etti
Arnavutköy'de mavi akan dereden çevreye yayılan koku mahalleliyi tedirgin etti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İHA / BATUHAN TOPRAK
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Arnavutköy'de fabrika atıklarının kirlettiği derenin mavi renge dönüşmesi ve çevreye yayılan kötü koku, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.
Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki yaklaşık üç aydır mavi aktığı iddia edilen dereden çevreye kötü koku yayılıyor. Deredeki kirlilik, iplik dokuma fabrikalarının bulunduğu İsmet İnönü Caddesi bölgesinde yoğunlaşıyor.
Suyu maviye dönen dere, Alibeyköy Deresi'ne, oradan da İstanbul'a su sağlayan Alibeyköy Barajı'na akıyor.
Mahalle sakinleri, çevreye rahatsızlık veren deredeki kirlilik nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

İBB ve İSKİ'den çözüm bekliyorlar

Bolluca Mahallesi sakinlerinden Ali Erol, daha önce bahçesini suladığı, hayvanların su içtiği dereden, marttan beri yaşanan kirlilik yüzünden artık çevreye kötü koku yayıldığını söyledi.
Erol, 1997'den beri burada oturduğunu ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını anlatarak, "Bu marttan sonra oldu bu olay. Kurbağalar bile öldü derede. Bahçeyi suluyorduk. İçsen içiliyordu derenin suyu. O kadar temizdi. Şu anda korkuyoruz bahçe sulamaya. Çok kokuyor." ifadelerini kullandı.
Kirliliği İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ve İSKİ'ye bildirdiklerini ancak gelenin olmadığını belirten Erol, İBB ve İSKİ'den çözüm beklediklerini söyledi.
Dereye yakın oturan Merve Saraç ise "Sinekten, böcekten hiç duramıyoruz. Camlarımızı açamıyoruz, evlerimizde duramıyoruz. Eskiden bu şekilde değildi. 3-4 aydan beri daha da çok koku gelmeye başladı. Özellikle akşamları, rüzgarın etkisiyle evlere kadar daha çok koku gelmeye başladı." diye konuştu.​​​​​​​
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