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Ahmet Hakan: AK Parti İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?
Ahmet Hakan: AK Parti İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?
Ahmet Hakan, belediye seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul belediye başkanlığını yeniden kazanmasının olasılıklarını hesapladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2024 yılında yapılacak belediye seçimleri öncesinde "İstanbul'u yeniden AK Parti kazanabilir mi? sorusunu sordu.Ahmet Hakan İstanbul'da yeniden zafer için şu hususları saydı:
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türkiye, ahmet hakan, ekrem imamoğlu, ak parti, chp

Ahmet Hakan: AK Parti İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?

09:47 01.06.2023
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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Ahmet Hakan, belediye seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul belediye başkanlığını yeniden kazanmasının olasılıklarını hesapladı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2024 yılında yapılacak belediye seçimleri öncesinde "İstanbul'u yeniden AK Parti kazanabilir mi? sorusunu sordu.
Ahmet Hakan İstanbul'da yeniden zafer için şu hususları saydı:
"Ta en başından beri doğru dürüst bir Ekrem İmamoğlu politikasını bir türlü oluşturamadılar. Bunu başarabilirlerse kazanabilirler. İktidar diliyle değil, muhalefet diliyle olaya yaklaşmaları gerekiyor. Bu yaklaşımı inandırıcı biçimde hayata geçirirlerse kazanabilirler. Rakibi ciddiye alarak, rakibi küçümseme yanlışına düşmeyerek, rakibin doğrularını da yanlışlarını da ifade ederek yürürlerse kazanabilirler. İktidarda olmanın getirdiği avantajları, rakibe karşı orantısız ve haksız biçimde kullanmamaları gerekiyor. Yaparlarsa kazanabilirler. Vicdan sahibi insanlara, “Bunlar rakibe haksızlık yapıyorlar, bunlar rakiplerini mağdur ediyor” dedirtmezlerse kazanabilirler. Genç, dinamik, enerjik, projeci, çözüm odaklı bir adaya ihtiyaçları var. Kendi aralarında birlik olup böyle bir adayın arkasında dururlarsa kazanabilirler."
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