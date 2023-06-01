Ahmet Hakan: AK Parti İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?

"Ta en başından beri doğru dürüst bir Ekrem İmamoğlu politikasını bir türlü oluşturamadılar. Bunu başarabilirlerse kazanabilirler. İktidar diliyle değil, muhalefet diliyle olaya yaklaşmaları gerekiyor. Bu yaklaşımı inandırıcı biçimde hayata geçirirlerse kazanabilirler. Rakibi ciddiye alarak, rakibi küçümseme yanlışına düşmeyerek, rakibin doğrularını da yanlışlarını da ifade ederek yürürlerse kazanabilirler. İktidarda olmanın getirdiği avantajları, rakibe karşı orantısız ve haksız biçimde kullanmamaları gerekiyor. Yaparlarsa kazanabilirler. Vicdan sahibi insanlara, “Bunlar rakibe haksızlık yapıyorlar, bunlar rakiplerini mağdur ediyor” dedirtmezlerse kazanabilirler. Genç, dinamik, enerjik, projeci, çözüm odaklı bir adaya ihtiyaçları var. Kendi aralarında birlik olup böyle bir adayın arkasında dururlarsa kazanabilirler."