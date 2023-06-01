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https://sputniknews.com.tr/20230601/abdulkadir-selvi-canli-yayinda-son-kulisleri-paylasti-yeni-kabinede-kimler-olacak-1071865477.html
Abdulkadir Selvi canlı yayında son kulisleri paylaştı: Yeni kabinede kimler olacak?
Abdulkadir Selvi canlı yayında son kulisleri paylaştı: Yeni kabinede kimler olacak?
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, açıklanacak yeni kabineye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Selvi katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T07:31+0300
2023-06-01T07:31+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra cumartesi günü yeni kabineyi açıklayacak. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında son kulis bilgilerini aktardı. TBMM Başkanlığı için AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuşulduğunu ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Kurtulmuş isminin daha da öne çıktığını söyledi. 'Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var'"İki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" diyen Selvi "Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Mehmet Şimşek ekonominin yönetiminde olacak. Ticaret Bakanlığına Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor" diye konuştu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için de iki ismin güçlü şekilde öne çıktığını vurgulayan Selvi "Enerji Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor" ifadelerini kullandı. Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar ise Milli Savunma Bakanlığı için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler isminin konuşulduğunu ifade etti.
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kabine, toplantı, kabine toplantısı
kabine, toplantı, kabine toplantısı

Abdulkadir Selvi canlı yayında son kulisleri paylaştı: Yeni kabinede kimler olacak?

07:31 01.06.2023
© AABeştepe
Beştepe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, açıklanacak yeni kabineye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Selvi katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş isminin daha öne çıktığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra cumartesi günü yeni kabineyi açıklayacak. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında son kulis bilgilerini aktardı.
TBMM Başkanlığı için AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuşulduğunu ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Kurtulmuş isminin daha da öne çıktığını söyledi.

'Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var'

"İki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" diyen Selvi "Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Mehmet Şimşek ekonominin yönetiminde olacak. Ticaret Bakanlığına Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor" diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için de iki ismin güçlü şekilde öne çıktığını vurgulayan Selvi "Enerji Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar ise Milli Savunma Bakanlığı için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler isminin konuşulduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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