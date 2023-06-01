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https://sputniknews.com.tr/20230601/abdde-banka-mevduatlari-ilk-ceyrekte-rekor-hizda-azaldi-1071860879.html
ABD'de banka mevduatları ilk çeyrekte rekor hızda azaldı
ABD'de banka mevduatları ilk çeyrekte rekor hızda azaldı
ABD'de toplam banka mevduatları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.5 azalarak 1984'ten bu yana en büyük düşüşü kaydetti. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T00:39+0300
2023-06-01T00:39+0300
ekonomi
abd federal mevduat sigorta kurumu (fdic)
abd
banka
mevduat
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ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg, 2023'ün ilk çeyreğine ait bankacılık profiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Son dönemdeki bankacılık stresinin bankacılık sisteminden mevduat çıkışını artırdığını belirten Gruenberg, toplam mevduatların art arda 4'üncü çeyrekte düştüğünü bildirdi.Gruenberg, toplam mevduatların bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2.5 azalarak 18.7 trilyon dolara gerilediğini ve bunun verinin toplanmaya başlandığı 1984'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş olduğunu aktardı.Sigortalı mevduatların artması nedeniyle sigortasız mevduatlardaki azalışın söz konusu düşüşte etkili olduğunu dile getiren Gruenberg, sigortasız mevduatların bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.2 azaldığını, sigortalı mevduatların ise aynı dönemde yüzde 2.5 arttığını kaydetti.Banka iflaslarının etkileri hesaba katıldığında sektörün karı neredeyse yatay seyrettiGruenberg, bankacılık sektörünün net karının ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 16.9 artışla 79.8 milyar dolara çıktığını ancak batan banka satın almalarından kaynaklanan muhasebe kazançları hariç tutulduğunda kar seviyesinin kabaca aynı kaldığını belirtti.Son zamanlardaki stres dönemine rağmen bankacılık sektörünün oldukça dayanıklı olduğunu kanıtladığını vurgulayan Gruenberg, sektörün net gelirinin ilk çeyrekte yatay bir seyir izlemesine rağmen hala yüksek, varlık kalitesi ölçütlerinin olumlu ve sektörün iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu ifade etti.Gruenberg, bu yılın ilk çeyreğine ait sonuçların özellikle kazançlar için sektörde mart ayı başlarında başlayan stresin yalnızca birkaç haftalık etkilerini içerdiğine işaret ederek, sektörün strese verdiği tepkinin daha kalıcı etkilerinin ikinci çeyrek sonuçlarına kadar tam olarak ortaya çıkmayabileceğini aktardı.Bankacılık sektörü önemli aşağı yönlü risklerle karşı karşıyaGruenberg, bankacılık sektörünün enflasyonun etkileri, artan piyasa faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve jeopolitik belirsizlikten kaynaklanan önemli aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.Bu risklerin kredi kalitesine ve karlılığı zayıflatma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Gruenberg, bunun sigortalamanın daha da sıkılaşmasına, daha yavaş kredi büyümesine ve daha yüksek provizyon giderlerine neden olabileceğine işaret etti.Gruenberg, bu riskler dikkate alınarak FDIC'nin son banka iflaslarının likidite üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün durumunu izlemeye ve uygun denetim önlemlerini almaya odaklanacağını vurguladı.
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abd federal mevduat sigorta kurumu (fdic), abd, banka, mevduat
abd federal mevduat sigorta kurumu (fdic), abd, banka, mevduat

ABD'de banka mevduatları ilk çeyrekte rekor hızda azaldı

00:39 01.06.2023
© AFP 2023New York Fed
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023
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ABD'de toplam banka mevduatları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.5 azalarak 1984'ten bu yana en büyük düşüşü kaydetti.
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg, 2023'ün ilk çeyreğine ait bankacılık profiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son dönemdeki bankacılık stresinin bankacılık sisteminden mevduat çıkışını artırdığını belirten Gruenberg, toplam mevduatların art arda 4'üncü çeyrekte düştüğünü bildirdi.
Gruenberg, toplam mevduatların bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2.5 azalarak 18.7 trilyon dolara gerilediğini ve bunun verinin toplanmaya başlandığı 1984'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş olduğunu aktardı.
Sigortalı mevduatların artması nedeniyle sigortasız mevduatlardaki azalışın söz konusu düşüşte etkili olduğunu dile getiren Gruenberg, sigortasız mevduatların bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.2 azaldığını, sigortalı mevduatların ise aynı dönemde yüzde 2.5 arttığını kaydetti.

Banka iflaslarının etkileri hesaba katıldığında sektörün karı neredeyse yatay seyretti

Gruenberg, bankacılık sektörünün net karının ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 16.9 artışla 79.8 milyar dolara çıktığını ancak batan banka satın almalarından kaynaklanan muhasebe kazançları hariç tutulduğunda kar seviyesinin kabaca aynı kaldığını belirtti.
Son zamanlardaki stres dönemine rağmen bankacılık sektörünün oldukça dayanıklı olduğunu kanıtladığını vurgulayan Gruenberg, sektörün net gelirinin ilk çeyrekte yatay bir seyir izlemesine rağmen hala yüksek, varlık kalitesi ölçütlerinin olumlu ve sektörün iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu ifade etti.
Gruenberg, bu yılın ilk çeyreğine ait sonuçların özellikle kazançlar için sektörde mart ayı başlarında başlayan stresin yalnızca birkaç haftalık etkilerini içerdiğine işaret ederek, sektörün strese verdiği tepkinin daha kalıcı etkilerinin ikinci çeyrek sonuçlarına kadar tam olarak ortaya çıkmayabileceğini aktardı.

Bankacılık sektörü önemli aşağı yönlü risklerle karşı karşıya

Gruenberg, bankacılık sektörünün enflasyonun etkileri, artan piyasa faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve jeopolitik belirsizlikten kaynaklanan önemli aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Bu risklerin kredi kalitesine ve karlılığı zayıflatma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Gruenberg, bunun sigortalamanın daha da sıkılaşmasına, daha yavaş kredi büyümesine ve daha yüksek provizyon giderlerine neden olabileceğine işaret etti.
Gruenberg, bu riskler dikkate alınarak FDIC'nin son banka iflaslarının likidite üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün durumunu izlemeye ve uygun denetim önlemlerini almaya odaklanacağını vurguladı.
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