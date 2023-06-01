https://sputniknews.com.tr/20230601/abdde-ailesi-kilisede-ayindeyken-3-saat-arabada-birakilan-bebek-oldu-1071878620.html

ABD'de ailesi kilisede ayindeyken 3 saat arabada bırakılan bebek öldü

ABD'de ailesi kilisede ayindeyken 3 saat arabada bırakılan bebek öldü

ABD'nin Florida eyaletinde, ailesi kilisede ayine katıldığı ve hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu sırada 3 saat arabada bırakılan 11 aylık bebek hayatını... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T13:10+0300

2023-06-01T13:10+0300

2023-06-01T13:12+0300

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Eyalete bağlı Palm Bay'de polis, pazar günü öğle saatlerinde kilise önünde park edilmiş bir araçta, kendisine seslenenlere tepki vermeyen bir bebeğin bulunduğu ihbarını aldıklarını aktardı.Olayın fark edilmesi üzerine derhal hastaneye kaldırılan bebeğin, hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.Polis Şefi Mario Augello, "Talihsiz bir olay. Aileye başsağlığı diliyoruz" dedi.Araçta 3 saat boyunca kalan 11 aylık bebeğin ailesinin kilisede görevli olduğu belirtildi.Hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece olduğu Palm Bay'de, araç içindeki sıcaklığın 46 dereceye kadar yükselmiş olabileceği ifade edildi.Olayda ihmali bulunanlarla ilgili gözaltı işlemi yapılmazken soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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