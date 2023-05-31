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https://sputniknews.com.tr/20230531/yksye-ikamet-ettigi-yer-disinda-girecek-depremzede-adaylara-ulasim-ve-barinma-destegi-saglanacak-1071855476.html
YKS'ye ikamet ettiği yer dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacak
YKS'ye ikamet ettiği yer dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türkiye
deprem
sınav
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığı ifade edildi.Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle sınırlı sayıda adayın, ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atandığı bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:Ulaşım ve barınma desteğine başvurular, TC kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş ve ikametgah belgesi ile 1-12 Haziran'da valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230531/yks-giris-belgeleri-erisime-acildi-1071842550.html
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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), deprem, sınav

YKS'ye ikamet ettiği yer dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacak

22:01 31.05.2023 (güncellendi: 22:09 31.05.2023)
© AAYKS, ÖSYM, sınav
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığı ifade edildi.
Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle sınırlı sayıda adayın, ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atandığı bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir."
Ulaşım ve barınma desteğine başvurular, TC kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş ve ikametgah belgesi ile 1-12 Haziran'da valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
TÜRKİYE
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
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