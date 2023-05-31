https://sputniknews.com.tr/20230531/yks-giris-belgeleri-erisime-acildi-1071842550.html

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T15:56+0300

2023-05-31T15:56+0300

2023-05-31T16:07+0300

türkiye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

aday

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran 2023'te yapılacak 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230529/osym-acikladi-deprem-bolgesinde-dgs-ucreti-alinmayacak-1071738404.html

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