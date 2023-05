https://sputniknews.com.tr/20230531/uc-kadin-kendilerini-ayni-anda-idare-eden-adami-hapse-yollayip-birlikte-tatile-cikti-1071830803.html

Üç kadın kendilerini aynı anda idare eden adamı hapse yollayıp birlikte tatile çıktı

Üç kadın kendilerini aynı anda idare eden adamı hapse yollayıp birlikte tatile çıktı

Çin'de aynı anda üç kadınla birlikte olduğu ortaya çıkan, kadınlardan aldığı parayı da geri vermeyen adamın sonu demir parmaklıkların arkası oldu. Kadınların... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T12:53+0300

2023-05-31T12:53+0300

2023-05-31T12:53+0300

çin

dünya

kadın

sevgili

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071832082_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_1830974057622ee19bdc4909fac06f80.jpg

Çin’de romantik komedi filmlerini aratmayacak türde bir olay yaşandı. Bir adamın aynı anda idare etmeye çalıştığı ve toplamda 100 bin yuan (15 bin dolar) dolandırdığı üç kadın durumun farkına varınca birlik oldu ve adamı hapse attırıp hemen ardından üçü birlikte tatile çıktı. 10 Şubat’ta üç kadın Şangay’ın Yangpu bölgesindeki karakola giderek He Şiwei adlı adamın kendilerinden borç para aldığına ama geri ödemediğine dair şikayette bulundu. South China Morning Post sitesinin aktardığına göre kadınların birbirlerinden haberdar olup tanışmaları ise şöyle gerçekleşti: 9 Şubat akşamı şikayetçi olan kadınlardan Çen Hong ve sevgilisi sandığı adam He akşam yemeğinden sonra alkollü halede Çen’in evine gitti ve He uyuyakaldı. Sevgilisinden şüphelenen Çen telefonu karıştırmaya başlayınca başka bir kadından kendisinin aramalarına neden yanıt vermediğine dair mesajlar geldiğini görüp şüphelenmekte haklı olduğunu anladı. Bunun üzerine Çen mesajı atan Şiyeo Fan adlı kadınla temasa geçti ve He’nin ikisini aynı anda idare ettiğini, ikisine de evlilik teklif ettiğini öğrendi. Ancak Çen’i 10 Şubat sabahı daha kötü bir haber bekliyordu. He’nin sevgilisi olduğunu söyleyen Zhao Lin adlı ikinci bir kadın da ortaya çıkmıştı. Aynı gün öğleden sonra Çen, He’den hesap sorup parasını geri istedi ama He parayı geri ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine üç kadın güçlerini birleştirip soluğu karakolda aldı. İfadelerin karşılaştırılması üzerine He’nin bir kadınla 2021’den, biriyle Haziran 2022’den, diğeriyle de Ekim 2022’den beri çıktığı ortaya döküldü. Polis, He’nin kadınlardan aldığı parayı da borçlarını ödemek için kullandığını tespit etti. 'Kızları memnun ediyorum, yakışıklıyım'Polis ifadesinde yaptıklarından pek de pişman görünmeyen He normal şartlar altında Çen’den 10 Şubat’ta ayrılmayı planladığını, evli Zhao’nun ise kendisinin seks partneri olduğunu anlattı. “Normal olmayan bir yaşam sürdüğümü düşünebilirsiniz ama bizim toplumda yaygın bir şey bu. Daha önce benzer durumlara tanık oldum, aşka ya da cinselliğe değer vermiyorum” diye devam eden He, “ Kızları memnun etmede iyiyim. Yakışıklıyım. Önceki işlerimde iyi para kazanıyordum” sözleriyle kendini övmeye devam etti. Nihayetinde He 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Martta davanın gidişatı konusunda kadınları arayan polis memuru ise üç kadının yaşadıklarını atlatmak için birlikte tatile çıktığını öğrendi.

https://sputniknews.com.tr/20150407/1014854053.html

https://sputniknews.com.tr/20200519/cinde-bir-kadin-kendisini-aldatan-sevgilisine-1-ton-sogan-gonderdi-gunlerce-agladim-simdi-sira-1042072167.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, kadın, sevgili, dolandırıcılık