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https://sputniknews.com.tr/20230531/uc-kadin-kendilerini-ayni-anda-idare-eden-adami-hapse-yollayip-birlikte-tatile-cikti-1071830803.html
Üç kadın kendilerini aynı anda idare eden adamı hapse yollayıp birlikte tatile çıktı
Üç kadın kendilerini aynı anda idare eden adamı hapse yollayıp birlikte tatile çıktı
Çin'de aynı anda üç kadınla birlikte olduğu ortaya çıkan, kadınlardan aldığı parayı da geri vermeyen adamın sonu demir parmaklıkların arkası oldu. Kadınların... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T12:53+0300
2023-05-31T12:53+0300
çin
dünya
kadın
sevgili
dolandırıcılık
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Çin’de romantik komedi filmlerini aratmayacak türde bir olay yaşandı. Bir adamın aynı anda idare etmeye çalıştığı ve toplamda 100 bin yuan (15 bin dolar) dolandırdığı üç kadın durumun farkına varınca birlik oldu ve adamı hapse attırıp hemen ardından üçü birlikte tatile çıktı. 10 Şubat’ta üç kadın Şangay’ın Yangpu bölgesindeki karakola giderek He Şiwei adlı adamın kendilerinden borç para aldığına ama geri ödemediğine dair şikayette bulundu. South China Morning Post sitesinin aktardığına göre kadınların birbirlerinden haberdar olup tanışmaları ise şöyle gerçekleşti: 9 Şubat akşamı şikayetçi olan kadınlardan Çen Hong ve sevgilisi sandığı adam He akşam yemeğinden sonra alkollü halede Çen’in evine gitti ve He uyuyakaldı. Sevgilisinden şüphelenen Çen telefonu karıştırmaya başlayınca başka bir kadından kendisinin aramalarına neden yanıt vermediğine dair mesajlar geldiğini görüp şüphelenmekte haklı olduğunu anladı. Bunun üzerine Çen mesajı atan Şiyeo Fan adlı kadınla temasa geçti ve He’nin ikisini aynı anda idare ettiğini, ikisine de evlilik teklif ettiğini öğrendi. Ancak Çen’i 10 Şubat sabahı daha kötü bir haber bekliyordu. He’nin sevgilisi olduğunu söyleyen Zhao Lin adlı ikinci bir kadın da ortaya çıkmıştı. Aynı gün öğleden sonra Çen, He’den hesap sorup parasını geri istedi ama He parayı geri ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine üç kadın güçlerini birleştirip soluğu karakolda aldı. İfadelerin karşılaştırılması üzerine He’nin bir kadınla 2021’den, biriyle Haziran 2022’den, diğeriyle de Ekim 2022’den beri çıktığı ortaya döküldü. Polis, He’nin kadınlardan aldığı parayı da borçlarını ödemek için kullandığını tespit etti. 'Kızları memnun ediyorum, yakışıklıyım'Polis ifadesinde yaptıklarından pek de pişman görünmeyen He normal şartlar altında Çen’den 10 Şubat’ta ayrılmayı planladığını, evli Zhao’nun ise kendisinin seks partneri olduğunu anlattı. “Normal olmayan bir yaşam sürdüğümü düşünebilirsiniz ama bizim toplumda yaygın bir şey bu. Daha önce benzer durumlara tanık oldum, aşka ya da cinselliğe değer vermiyorum” diye devam eden He, “ Kızları memnun etmede iyiyim. Yakışıklıyım. Önceki işlerimde iyi para kazanıyordum” sözleriyle kendini övmeye devam etti. Nihayetinde He 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Martta davanın gidişatı konusunda kadınları arayan polis memuru ise üç kadının yaşadıklarını atlatmak için birlikte tatile çıktığını öğrendi.
https://sputniknews.com.tr/20150407/1014854053.html
https://sputniknews.com.tr/20200519/cinde-bir-kadin-kendisini-aldatan-sevgilisine-1-ton-sogan-gonderdi-gunlerce-agladim-simdi-sira-1042072167.html
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çin, kadın, sevgili, dolandırıcılık
çin, kadın, sevgili, dolandırıcılık

Üç kadın kendilerini aynı anda idare eden adamı hapse yollayıp birlikte tatile çıktı

12:53 31.05.2023
© AP Photo / Andy WongÇin
Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Andy Wong
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Çin'de aynı anda üç kadınla birlikte olduğu ortaya çıkan, kadınlardan aldığı parayı da geri vermeyen adamın sonu demir parmaklıkların arkası oldu. Kadınların birbirlerinin farkına varması ve sonrasında iyi arkadaş olmaları ise olayın ilginç detaylarıydı. Hapsi boylayan adam ise kadınları bu şekilde aldatmanın toplumda yaygın olduğunu savundu.
Çin’de romantik komedi filmlerini aratmayacak türde bir olay yaşandı. Bir adamın aynı anda idare etmeye çalıştığı ve toplamda 100 bin yuan (15 bin dolar) dolandırdığı üç kadın durumun farkına varınca birlik oldu ve adamı hapse attırıp hemen ardından üçü birlikte tatile çıktı.
10 Şubat’ta üç kadın Şangay’ın Yangpu bölgesindeki karakola giderek He Şiwei adlı adamın kendilerinden borç para aldığına ama geri ödemediğine dair şikayette bulundu.
South China Morning Post sitesinin aktardığına göre kadınların birbirlerinden haberdar olup tanışmaları ise şöyle gerçekleşti:
9 Şubat akşamı şikayetçi olan kadınlardan Çen Hong ve sevgilisi sandığı adam He akşam yemeğinden sonra alkollü halede Çen’in evine gitti ve He uyuyakaldı. Sevgilisinden şüphelenen Çen telefonu karıştırmaya başlayınca başka bir kadından kendisinin aramalarına neden yanıt vermediğine dair mesajlar geldiğini görüp şüphelenmekte haklı olduğunu anladı.
Bunun üzerine Çen mesajı atan Şiyeo Fan adlı kadınla temasa geçti ve He’nin ikisini aynı anda idare ettiğini, ikisine de evlilik teklif ettiğini öğrendi.
Ancak Çen’i 10 Şubat sabahı daha kötü bir haber bekliyordu. He’nin sevgilisi olduğunu söyleyen Zhao Lin adlı ikinci bir kadın da ortaya çıkmıştı.
Aynı gün öğleden sonra Çen, He’den hesap sorup parasını geri istedi ama He parayı geri ödemeyi kabul etmedi.
Bunun üzerine üç kadın güçlerini birleştirip soluğu karakolda aldı.
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İfadelerin karşılaştırılması üzerine He’nin bir kadınla 2021’den, biriyle Haziran 2022’den, diğeriyle de Ekim 2022’den beri çıktığı ortaya döküldü. Polis, He’nin kadınlardan aldığı parayı da borçlarını ödemek için kullandığını tespit etti.

'Kızları memnun ediyorum, yakışıklıyım'

Polis ifadesinde yaptıklarından pek de pişman görünmeyen He normal şartlar altında Çen’den 10 Şubat’ta ayrılmayı planladığını, evli Zhao’nun ise kendisinin seks partneri olduğunu anlattı. “Normal olmayan bir yaşam sürdüğümü düşünebilirsiniz ama bizim toplumda yaygın bir şey bu. Daha önce benzer durumlara tanık oldum, aşka ya da cinselliğe değer vermiyorum” diye devam eden He, “ Kızları memnun etmede iyiyim. Yakışıklıyım. Önceki işlerimde iyi para kazanıyordum” sözleriyle kendini övmeye devam etti.
Nihayetinde He 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Martta davanın gidişatı konusunda kadınları arayan polis memuru ise üç kadının yaşadıklarını atlatmak için birlikte tatile çıktığını öğrendi.
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