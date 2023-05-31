https://sputniknews.com.tr/20230531/taksimde-gezi-parki-olaylarinin-yildonumunde-gerceklesen-izinsiz-yuruyuse-59-gozalti--1071859616.html
Taksim'de, Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde gerçekleşen izinsiz yürüyüşe 59 gözaltı
Taksim'de, Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde gerçekleşen izinsiz yürüyüşe 59 gözaltı
İstanbul Valiliği, Taksim Gezi Parkı eylemlerinin 10. yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 59 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T23:50+0300
2023-05-31T23:50+0300
2023-06-01T00:00+0300
türkiye
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
taksim
gözaltı
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İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak isteyerek izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruplardan 59 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Taksim Meydanı ve çevresinin yanı sıra Maçka Parkı'nda toplanarak izinsiz gösteri yapan gruplara da polis tarafından müdahale edildi.İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle bugün saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim, gözaltı
gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim, gözaltı
Taksim'de, Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde gerçekleşen izinsiz yürüyüşe 59 gözaltı
23:50 31.05.2023 (güncellendi: 00:00 01.06.2023) Abone ol
İstanbul Valiliği, Taksim Gezi Parkı eylemlerinin 10. yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 59 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak isteyerek izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruplardan 59 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Taksim Meydanı ve çevresinin yanı sıra Maçka Parkı'nda toplanarak izinsiz gösteri yapan gruplara da polis tarafından müdahale edildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle bugün saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.