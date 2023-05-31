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Suya düşen telefonunu almak için barajı boşalttıran yetkiliye para cezası
Suya düşen telefonunu almak için barajı boşalttıran yetkiliye para cezası
Hindistan'da özçekim yaparken suya düşürdüğü telefonunu almak için barajın tamamını boşalttıran bir hükümet yetkilisi, 640 dolar para cezasına çarptırıldı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
telefon
baraj
su
hindistan
para cezası
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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaleti Su İşleri'nden yapılan açıklamada, eyaletin Kanker bölgesinde görevli bir gıda müfettişi olan Rajesh Vishwas'ın, özçekim yaparken düşürdüğü telefonunu almak için yetkili makamdan barajdaki suyu boşaltma iznini almadığı gerekçesiyle 640 dolar para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.Açıklamada, Vishwas'ın telefonunu almak için yaklaşık 4.1 milyon litre suyu boşalttığı aktarıldı.Vishwas'ın olaydan sonra açığa alındığı aktarılırken Kanker bölgesi yöneticisi Priyanka Shukla ise açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.Baraja düşen 1200 dolar değerindeki telefonunun bulunması için önce bölgedeki dalgıçlara başvuran Vishwas, çabaların sonuçsuz kalması üzerine, ücretini ödediği dizel yakıtlı su pompasını devreye sokarak barajın tamamını boşattırmıştı.Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürmüştü.Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden 'sözlü izin' aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etmişti.
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telefon, baraj, su, hindistan, para cezası
telefon, baraj, su, hindistan, para cezası

Suya düşen telefonunu almak için barajı boşalttıran yetkiliye para cezası

10:35 31.05.2023 (güncellendi: 10:36 31.05.2023)
© AATelefon - Mesaj
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
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Hindistan'da özçekim yaparken suya düşürdüğü telefonunu almak için barajın tamamını boşalttıran bir hükümet yetkilisi, 640 dolar para cezasına çarptırıldı.
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaleti Su İşleri'nden yapılan açıklamada, eyaletin Kanker bölgesinde görevli bir gıda müfettişi olan Rajesh Vishwas'ın, özçekim yaparken düşürdüğü telefonunu almak için yetkili makamdan barajdaki suyu boşaltma iznini almadığı gerekçesiyle 640 dolar para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Vishwas'ın telefonunu almak için yaklaşık 4.1 milyon litre suyu boşalttığı aktarıldı.
Vishwas'ın olaydan sonra açığa alındığı aktarılırken Kanker bölgesi yöneticisi Priyanka Shukla ise açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Baraja düşen 1200 dolar değerindeki telefonunun bulunması için önce bölgedeki dalgıçlara başvuran Vishwas, çabaların sonuçsuz kalması üzerine, ücretini ödediği dizel yakıtlı su pompasını devreye sokarak barajın tamamını boşattırmıştı.
Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürmüştü.
Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden 'sözlü izin' aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etmişti.
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