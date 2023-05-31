https://sputniknews.com.tr/20230531/super-ligden-4-takim-pfdkye-sevk-edildi-1071858120.html

Süper Lig'den 4 takım PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 4 takım PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Süper Lig ekibini, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T22:48+0300

2023-05-31T22:48+0300

2023-05-31T22:49+0300

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

fenerbahçe

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TFF, dün oynanan maçlarla ilgili sevk kararlarını açıkladı.Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü maçında, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' gerekçeleriyle PFDK'ya sevk eden TFF, Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor maçında, Trabzonspor'un da Bitexen Giresunspor maçında "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline sevkini gerçekleştirdi.MKE Ankaragücü'nü, Galatasaray maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'usülsüz seyirci alınması' gerekçeleriyle kurula sevk eden TFF, ayrıca Yukatel Kayserispor oyuncusu Yaw Ackah'ı ise VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle disipline gönderdi.

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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, fenerbahçe