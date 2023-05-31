https://sputniknews.com.tr/20230531/super-ligde-son-haftanin-programi-aciklandi-1071835028.html
Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programı belli oldu. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T13:04+0300
2023-05-31T13:04+0300
2023-05-31T13:04+0300
spor
süper lig
spor toto süper lig
maç
türkiye futbol federasyonu (tff)
program
futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de son haftanın müsabaka programı belirledi.TFF'nin belirlediği program şu şekilde:6 Haziran Salı:17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)7 Haziran Çarşamba:20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)
https://sputniknews.com.tr/20230530/mke-ankaragucunu-4-1-yenen-galatasaray-sezonu-sampiyon-tamamlamayi-garantiledi-1071809623.html
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süper lig, spor toto süper lig, maç, türkiye futbol federasyonu (tff), program, futbol
süper lig, spor toto süper lig, maç, türkiye futbol federasyonu (tff), program, futbol
Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de son haftanın müsabaka programı belirledi.
TFF'nin belirlediği program şu şekilde:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)