https://sputniknews.com.tr/20230531/soz-verip-ise-almadi-tazminata-mahkum-oldu-1071839272.html
Söz verip işe almadı, tazminata mahkum oldu
Söz verip işe almadı, tazminata mahkum oldu
Ankara’da bir çalışan, başka bir iş yerinden daha iyi bir teklif aldı. Kendisine teklif veren işveren, son anda işe alım yapmaktan vazgeçince işçi de da... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T14:36+0300
2023-05-31T14:36+0300
2023-05-31T14:36+0300
yaşam
türkiye
ankara
işveren
tazminat
işçi
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Ankara'da başka bir iş yerinden teklif alan ve mevcut işini bırakan işçi, işverenin sözünü tutmaması üzerine mahkemeye başvurdu.CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre iş vaadini gerçekleştirmeyen işveren tazminat ödemeye mahkum oldu.Avukat Iyaz Çimen “Burada yaşanan somut olayda çalışan yeni işverene güvenerek işinden ayrılıyor. Muhtemel bir beklentiye giriyor ona da yeni işvereni tarafından bir taahhütte bulunuluyor” dedi. Ancak işveren son anda çalışanı işe almaktan vazgeçti. Çalışan da mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme ise işvereni değil işçiyi haklı buldu. Söz konusu işverenin çalışana tazminat ödemesine hükmetti.Çimen mahkemenin verdiği kararla ilgili de “Herhangi bir iş sözleşmesi imzalanmasa da orada görüşme başladığı için işveren oradaki zararı karşılamak zorunda. Bu taahhüt yerine getirilmediği için çalışanın o zamana kadar işleyen kıdem tazminatının yeni iş yeri tarafından karşılanmasına hükmediyor. Zararın kaynağı yeni iş yeri olduğu için iş yerini tazminata mahkum ediyor mahkeme” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230529/uzun-suren-bosanma-davalarina-iliskin-emsal-karar-eslerin-sadakat-yukumlulugu-devam-etmiyor-1071725196.html
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türkiye, ankara, işveren, tazminat, işçi
Söz verip işe almadı, tazminata mahkum oldu
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Ankara’da bir çalışan, başka bir iş yerinden daha iyi bir teklif aldı. Kendisine teklif veren işveren, son anda işe alım yapmaktan vazgeçince işçi de da mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme ise söz verildiği halde işe alınmayan çalışanı haklı buldu, işverenin tazminat ödemesine hükmetti.
Ankara'da başka bir iş yerinden teklif alan ve mevcut işini bırakan işçi, işverenin sözünü tutmaması üzerine mahkemeye başvurdu.
CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre iş vaadini gerçekleştirmeyen işveren tazminat ödemeye mahkum oldu.
Avukat Iyaz Çimen “Burada yaşanan somut olayda çalışan yeni işverene güvenerek işinden ayrılıyor. Muhtemel bir beklentiye giriyor ona da yeni işvereni tarafından bir taahhütte bulunuluyor” dedi. Ancak işveren son anda çalışanı işe almaktan vazgeçti. Çalışan da mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme ise işvereni değil işçiyi haklı buldu. Söz konusu işverenin çalışana tazminat ödemesine hükmetti.
Çimen mahkemenin verdiği kararla ilgili de “Herhangi bir iş sözleşmesi imzalanmasa da orada görüşme başladığı için işveren oradaki zararı karşılamak zorunda. Bu taahhüt yerine getirilmediği için çalışanın o zamana kadar işleyen kıdem tazminatının yeni iş yeri tarafından karşılanmasına hükmediyor. Zararın kaynağı yeni iş yeri olduğu için iş yerini tazminata mahkum ediyor mahkeme” ifadelerini kullandı.