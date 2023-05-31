https://sputniknews.com.tr/20230531/selahattin-demirtas-aktif-politikayi-birakiyorum-1071840625.html

Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum

Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'aktif politikayı bıraktığını' duyurdu. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T14:58+0300

2023-05-31T14:58+0300

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türkiye

selahattin demirtaş

politika

siyaset

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş şunları kaydetti: "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.' Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."

https://sputniknews.com.tr/20230314/selahattin-demirtas-yesil-sol-parti-logosunu-paylasti-bilmeyen-kalmasin-lazim-olacak-1068251018.html

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