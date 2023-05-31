https://sputniknews.com.tr/20230531/selahattin-demirtas-aktif-politikayi-birakiyorum-1071840625.html
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'aktif politikayı bıraktığını' duyurdu. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T14:58+0300
2023-05-31T14:58+0300
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türkiye
selahattin demirtaş
politika
siyaset
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş şunları kaydetti: "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.' Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."
https://sputniknews.com.tr/20230314/selahattin-demirtas-yesil-sol-parti-logosunu-paylasti-bilmeyen-kalmasin-lazim-olacak-1068251018.html
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selahattin demirtaş, politika, siyaset
selahattin demirtaş, politika, siyaset
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
14:58 31.05.2023 (güncellendi: 15:03 31.05.2023) Abone ol
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'aktif politikayı bıraktığını' duyurdu.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş şunları kaydetti:
"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'
Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."