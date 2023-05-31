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Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'aktif politikayı bıraktığını' duyurdu. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T14:58+0300
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selahattin demirtaş
politika
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş şunları kaydetti: "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.' Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."
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selahattin demirtaş, politika, siyaset

Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum

14:58 31.05.2023 (güncellendi: 15:03 31.05.2023)
© AFP 2023 / Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 /
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'aktif politikayı bıraktığını' duyurdu.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş şunları kaydetti:
"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'
Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
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Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti logosunu paylaştı: 'Bilmeyen kalmasın, lazım olacak'
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