https://sputniknews.com.tr/20230531/rusya-icisleri-bakanligi-ukrayna-ordusunun-uc-komutanini-aranan-kisiler-listesine-ekledi-1071843120.html

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun üç komutanını aranan kişiler listesine ekledi

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun üç komutanını aranan kişiler listesine ekledi

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı İgor Kolesnik, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksandr Lokota ve Kara Kuvvetleri... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T16:02+0300

2023-05-31T16:02+0300

2023-05-31T16:02+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya içişleri bakanlığı

arama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:87:2999:1773_1920x0_80_0_0_69cc8fb1eb7a8cdc21c248357d1875c5.jpg

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın veri bankasından anlaşıldığı üzere Ukrayna Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı İgor Kolesnik, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksandr Lokota ve Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Andrey Grişenko, kurumun aranan kişiler listesine eklendi.Arananlar listesinde yapılan eklemelerin açıklama kısmında, “Arama gerekçesi: Ceza Kanunu’nun maddesinden aranıyor” ifadeleri yer aldı, ancak hangi madde olduğu netleştirilmedi.Eski Ukraynalı üst rütbeli subaylar de arama listesindeBakanlığın arama listesine ayrıca Ukrayna’nın iki eski savunma bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı da eklendi.Veri bankasında yayınlanan aranan kişiler listesinde eski Ukrayna savunma bakanları Stepan Poltorak ve Valeriy Geletey ile eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Viktor Mujenko da yer aldı.Bu üç kişi, Donbass’ın Rusça konuşan nüfusuna yönelik soykırımdan suçlanıyor.Nisan başlarında Rusya Soruşturma Komitesi, aralarında Stepan Poltorak, Valeriy Geletey ve Viktor Mujenko’nun da bulunduğu 22 üst rütbeli Ukraynalı askeri yetkiliye Donbass’ın Rusça konuşan nüfusuna yönelik soykırım nedeniyle suçlama yöneltmişti. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastıkin daha önce, 2014’ten bu yana Donbass’ta 5 bin kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya içişleri bakanlığı, arama