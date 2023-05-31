https://sputniknews.com.tr/20230531/rusya-ekonomisi-son-bir-yilda-ilk-kez-buyume-sergiledi-1071855594.html
Rusya ekonomisi son bir yılda ilk kez büyüme sergiledi
Rusya ekonomisi son bir yılda ilk kez büyüme sergiledi
Rusya ekonomisi yıllık bazda mart ayındaki yüzde 0.7’lik küçülmenin ardından nisanda yüzde 3.3 büyüme gösterdi. Bu, son bir yıldaki ilk büyüme oldu. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:03+0300
2023-05-31T22:03+0300
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ekonomi
ekonomi
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büyüme
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Rusya Ekonomi Bakanlığı’nın ‘Ekonomideki Mevcut Durum Hakkında’ başlıklı raporunda, “Ekonomi, yıllık bazda, geçen yılki seviyenin yüzde 3.3 üzerine çıktı. Mart ayında yıllık bazda eksi 0.7 olarak gerçekleşmişti” ifadesine yer verildi.Bakanlığın değerlendirmesine göre, Rus ekonomisi Ocak-Nisan ayında yüzde 0.6 oranında küçüldü.Ekonomik büyümenin 2023’te yüzde 1.2 olarak gerçekleşeceği bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/avrupada-ekonomik-kriz-alarmi-almanyanin-resesyona-girmesi-avrupanin-resesyona-girmesi-demek-1071625832.html
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ekonomi, rusya, büyüme
Rusya ekonomisi son bir yılda ilk kez büyüme sergiledi
22:03 31.05.2023 (güncellendi: 22:04 31.05.2023) Abone ol
Rusya ekonomisi yıllık bazda mart ayındaki yüzde 0.7’lik küçülmenin ardından nisanda yüzde 3.3 büyüme gösterdi. Bu, son bir yıldaki ilk büyüme oldu.
Rusya Ekonomi Bakanlığı’nın ‘Ekonomideki Mevcut Durum Hakkında’ başlıklı raporunda, “Ekonomi, yıllık bazda, geçen yılki seviyenin yüzde 3.3 üzerine çıktı. Mart ayında yıllık bazda eksi 0.7 olarak gerçekleşmişti” ifadesine yer verildi.
Bakanlığın değerlendirmesine göre, Rus ekonomisi Ocak-Nisan ayında yüzde 0.6 oranında küçüldü.
Ekonomik büyümenin 2023’te yüzde 1.2 olarak gerçekleşeceği bekleniyor.