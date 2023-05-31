https://sputniknews.com.tr/20230531/rusya-abnin-kosovadaki-sirplarin-cikarlarini-gormezden-gelmesi-yeni-gerilime-yol-acti-1071851751.html

Rusya: AB'nin, Kosova’daki Sırpların çıkarlarını görmezden gelmesi yeni gerilime yol açtı

Rusya: AB'nin, Kosova’daki Sırpların çıkarlarını görmezden gelmesi yeni gerilime yol açtı

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, Belgrad ve Priştine arasında aracılık yapan Brüksel’in, Kosovalı Sırpların çıkarlarını görmezden gelmesinin... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T19:46+0300

2023-05-31T19:46+0300

2023-05-31T19:46+0300

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Rusya’nın AB Daimi Temsilciliği’nden RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “AB, her zaman olduğu gibi, bu krizin kökeni hakkında tamamen susmayı tercih ediyor. Oysa bu kriz boş yere çıkmadı. Bu kriz, Batı’nın uzun yıllardır yaptığı çalışmanın sonucu. Bu çalışmanın temel unsurları da bölgenin kuzeyinde yaşayan Sırpların çıkarlarının tamamen görmezden gelinmesi, sözde bölge yönetimine kayıtsız şartsız müsamaha gösterilmesi, Sırp Belediyeler Topluluğu’nun kurulmasını öngören 2013 Brüksel Anlaşması’nın dikkate alınmaması” ifadeleri yer aldı.Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandr Batsan-Harçenko ile görüşmede, Kosovalı Sırpların güvenliğinin, Priştine’deki geçici idare kurumlarının temsilcileriyle görüşmelerin sürdürülmesi için ön koşul olduğunu kaydetmişti. Vucic, Sırbistan’ın bölgede barış ve istikrarı korumaya çalışacağını dile getirmişti.

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